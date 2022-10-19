台灣曾經比較有是非，大家比較講究真相，做錯事，也多少有點不好意思，現在，則是臉皮厚的，就贏。

黃珊珊說，台灣的防疫旅館，是她的發想。陳時中罵她剽竊。2020年3月11日，第二批武漢台商專機回台，在集中檢疫所集中檢疫14天。2020年3月19日，陳時中才開始限制非本國籍人士入境，而所有入境者，是居家檢疫14天。然後3月21日才「回溯」要求美國跟東亞國家入境後就醫者，要居家檢疫。

4月1日訂定「防疫旅館設置及管理」，鼓勵旅館加入防疫旅館，每房每天補貼100元。但並不是所有入境者都要入住檢疫旅館。5月4日，規定家有長者、幼童、慢性病患的，才一律入住防疫旅館。特定國家地區入境，要集中檢疫14天。

各方各執一詞，老實說，我也不知道誰是誰非。但是，要說防疫旅館是台灣發明的，真的笑死人，不要欺世盜名，2020年1月份疫情爆發以後，大陸各城市就開始發展類似防疫旅館的雛型了。

看到自己在2020年疫情剛爆發時的臉書，讓大家重溫一下當時的氣氛吧。我更是因為當時不斷呼籲陳時中加快腳步防疫，而被當局查水表。最後，謝謝檢察官，查明事實後，對我不起訴。

直到2020年3月，台灣幾乎所有確診，都是來自歐美跟日本。因為陳時中完全不設防。2020年3月18日，我的臉書呼籲，用旅館做檢疫場所：「我已經說了很多次，很多天，除了禁止外國人入境，能不能找一些旅館，全部或起碼鼓勵多一點的人，統一檢疫隔離？要搶時間。」這是因為，當時陳時中指的是軍營或青年活動中心做集中檢疫的場所，所以當然不夠用。然後，用場所不夠做理由，讓入境者都在自家自己隔離，所以我建議找旅館做隔離場所。當然，被1450一片瘋狂叫罵。

2020年3月27日，我又發文，質疑為什麼還用鬆散的居家隔離方式，最後讓一些入境者把手機留在家，自己在外面到處走，社會人心惶惶。我質疑為什麼不集中檢疫？讓旅館 變成防疫旅館，當然就有足夠的場所集中檢疫了。

政客大官忙搶功，小民忙著提建議，然後被1450洗版，被查水表。呵呵。（作者為作家）

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