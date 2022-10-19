國際貨幣基金組織（IMF）預估2022年台灣人均GDP可達3萬5510美元（約新台幣113萬元），日本3萬4360美元，南韓3萬3590美元，台灣可望超越日韓，將躍居東亞第一。國發會稱台灣經濟基本面良好，在國際變局下展現強大韌性，是少數疫情下經濟表現穩健的國家，民進黨啟動宣傳機器大肆炒作好消息。不過，要冷靜提醒兩點：第一、台灣經濟正急速逆轉，明年將非常艱困。第二、台灣通膨與低薪問題更嚴重，社會貧富差距更擴大，這兩者對執政黨2024選情都非常不利。

經濟正在逆轉 明年艱困

台灣人均GDP可望超越日韓的兩個主要原因，一是半導體產業與整體經濟表現出色，媒體報導台積電今年第3季營收達6131億台幣，年增48%，首度超越南韓三星和美國英特爾，搶居全球半導體龍頭寶座。不但如此，在專業委外封測代工廠中，台廠拿下全球大半市占，韓廠遠落乎其後。日本經濟失落30年，半導體產業早就被台、韓超車，未搭上這班繁榮快車。不但如此，台灣在疫情、俄烏戰爭、全球製造鏈重組等重重不利影響下，展現高度的韌性，經濟整體表現優於日、韓。根據台、韓、日官方統計與IMF預估，台灣2021及2022年經濟成長率分別為6.45%及3.3%；韓國為4%及2.6%、日本兩年都是1.7%，台灣遙遙領先。

第二個因素是匯率，匯率對GDP統計影響重大。亞洲金融風暴後，台灣以低匯率促外銷，GDP換算美元後縮水。但2021年台幣在出口暢旺帶動下升值2.9%，韓元卻貶值9.5%、日圓更貶值達11.5%。今年強勢美元下，新台幣截至10月17日貶值15.6%、韓元貶值21%、日圓貶值更多，高達29.3%，強勢新台幣讓台灣人均GDP成功超越日韓。

台灣GDP成長主要由外銷貢獻，出口榮景主要由大陸帶動，尤其是先進晶片。2021年台灣半導體產品出口約占出口總額36%，其中60%出口大陸，可見一斑，但這一切即將成為明日黃花。美國最新公布對大陸先進晶片出口的嚴厲管制措施，將對台灣半導體外銷大陸產生重大衝擊。加上台灣外貿9月已出現逆轉，財政部統計9月出口375.3億美元，較上年同月減5.3%；9月外銷訂單金額570億美元至585億美元，年減9.4%至7%，兩者疊加出口不再樂觀。

通膨低薪嚴重 貧富擴大

台灣經濟仰賴對外貿易，大陸經濟反轉向下趨勢明顯，全球面臨疫情、戰爭、通貨膨脹等各種不利因素，前景黯淡，美國工資繼續上升，聯準會不會鬆動緊縮政策，一旦基本利率破4，房地產可能馬上出問題，經濟衰退似不可避免。中美經濟與科技對抗激化，地緣政治不確定性更高，加上美國針對先進晶片的出口管制，將對台灣出口造成衝擊，都對台灣經濟十分不利。

台灣人均GDP雖然可望超越日韓，但主要分配到股息、股利、租金、紅利、利息、房價、房租等資本利得，薪資並未隨著GDP增長而增加，年輕人依然受低薪之苦。薪水階級不但未因人均GDP增長而獲利，反而因物價上漲而受害，退休階級的生活也愈來愈辛苦。金融研訓院公布「2022年台灣金融生活調查」，發現約47%國人存款在24萬元以上，略有增加，但窮人財務情況更糟，13.6%國人沒有任何儲蓄，18%的人沒有能力在7天內籌到10萬元，等於活在剃刀邊緣，非常容易陷入三餐不繼困境。

過去幾個月經濟下挫，已反映在股市重挫及房價下跌上，資產階級財產縮水，無產的薪水階級與貧困階級，生活更煎熬。過去2、3年稅收都超徵，蔡政府不斷以防疫振興之名揮霍，撒出數千億元，或許對特定族群有「綁選票」之效， 卻無助於產業再升級與人民實質生活改善。這一波景氣衰退深不見底，兩岸關係與地緣政治對經濟的衝擊更難預測，民眾要有危機意識，更要用選票為台灣帶來好的改變。