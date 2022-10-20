●八星級待遇的超長回復？

台灣人說話一定要這麼……，我也不知道怎麼說，但舉個例子大家就知道我想說什麼了。

第一年我讀世新大學嘛，開學都要跑各種辦公室辦手續，不同的辦公桌是辦不同項目，結果我走錯位置了，當時的櫃檯小姐是這樣說的：

「不好意思」，我這邊是辦理xxx的，「可能」要「麻煩您」、「幫我」「問問看」那邊第三排的第二張桌子喔，「謝謝您」。

當下我當然是覺得……哇！如果是我，我可能直接說：「問錯了，去找第三排第二張桌子。」

●我的直白

記得剛來台灣時，我維持著高三的作息，自己吃飯，一下課就跑走了。有一次在學餐遇到台灣同學，他們很熱心地過來問我：

「海珊，你為什麼不跟大家一起吃飯啊？」

我居然說：「因為這樣太浪費時間了。」當下同學們被我的直白給嚇到了……

台灣人說話除了腔調跟我們不同之外，最不一樣的，其實還是表達的方式與習慣，甚至我剛來的時候，覺得台灣人說話好囉嗦。

好像要圍繞一個點，一直繞一直繞，就是不肯直說，「那個詞」到底是什麼。現在我漸漸接受了用這樣的方式表達，也認為這種表達方式有可取之處，給人留餘地，讓人覺得溫和舒服。

●各有千秋

在台灣的大街小巷穿梭、開路的時候，會說「不好意思」。台灣朋友說，他倒是喜歡大陸的簡潔明瞭，有一次他在大陸搭公交車，後面人問他：

「下嗎？！」

「不下！」

「不下讓讓！」

他說在大陸不用太囉嗦，也是蠻不錯的，我笑著回復他，如果在台灣，就要從不好意思開始念起：不好意思，麻煩請幫我借過一下哦！謝謝您！

既然本人目前人在台灣，那麼就入境隨俗吧，下面，總結幾個我看到的「台灣人的表達公式」！

01 不會直接拒絕，而說「先不要好了」

比如朋友說頭髮有點長，我說我的頭髮有時候會自己剪，剪得還OK，我問：要不要我幫你剪？她看看我的頭，「還是先不要好了。」

說完我倆竟然都覺得超爆笑的，同樣情況，我會直接地表明：我才不要！而台灣人則是，雖然心裡滿滿的拒絕，仍用比較曖昧的「沒關係，還是先不要好了」來委婉拒絕，說得好像等一下就可以一樣。

同樣的例子還有：台灣人覺得不好吃，會說「可是我覺得還好誒。」台灣人拒絕推銷，會說成：「我再看看。」

02 可能加比較，是萬能太極拳

「可能」這個詞也很妙，台灣人不直接拒絕，但會提出一個「可能方案」。例如說我約一個時間，對方覺得不行，他會這樣說：

「你說的時間不錯，但如果是中秋節之後的時間，我可能會比較OK一點。」

有一次我陪romei在羅東拍婚紗照嘛，她說一開始跟攝影師溝通時，直接發了新疆那種一望無際大草原大森林感覺的照片，結果對方說：「唔，新疆那種可能比較沒有辦法~」

我聽了覺得這對話超好笑，攝影師心裡可能想說這蝦毀是在哈嘍喔？但仍然素養一百分地回應道：「可能比較沒有辦法。」

●校長打油詩

有一位校長說話很委婉，學生就把校長說的口頭禪改編成一首詩：

依稀彷彿好像是，不過恐怕不見得，

然而可能不一定，但是實在差不多，

雖然個人總以為，其實我也不敢說。

台灣人的委婉除了表現在講話，也會表現在辦事方法，例如公司老闆想要開除一個人，不會直接說，而是先調到遠方。

03 到底幫誰？

說「請」是禮貌，大家都知道，但台灣人說「請」以外，還要加兩個字，「幫我」。

剛來台時，不瞭解這邊語境，進入一個重要場合，對方小聲提醒我：「請幫我把手機關靜音喔」，我居然跟他說：「噢好啊，你的手機呢？」

我當下不知道，他是叫我把我的手機關靜音，我還以為他不會操作他的手機，叫我幫他調。同樣意思我可能會說：「請將你的手機調成靜音。」

台灣人說請幫我做什麼什麼的時候，只是他希望你做、跟他沒關係，算是一種比較委婉禮貌的請求。

「請幫我」還不是最牛的哦，有時候這三個字前面還要加一個「大家」，再加上台灣人特殊的連音讀法，就會讀成「請大啊幫我～」

導遊在請遊客上車前，會說：「馬上要上車咯！請大家記得幫我上廁所哦！」搞不清的外地旅客真的會嚇一跳……

●河南大嫂的故事

一位台灣朋友跟我分享了大嫂的故事，大嫂是河南人，在台灣生下了寶寶。有一次，陪大嫂帶寶寶去看醫生，她抱著寶寶坐在升降椅上，醫生要開始檢查寶寶的喉嚨。

醫生對大嫂說：「請幫我抓著頭喔！」（指寶寶的腦袋）結果大嫂一把抓住了醫生的頭，大家當場傻眼……

原來大嫂看到醫生頭上綁的「探照燈」，以為是要幫醫生把它抓穩。每當說起這件事，全家都會笑到肚子痛。

●更想要配合的說法

有一次參加活動，主持人怕我們摔倒，希望我們確認鞋帶綁好了，便說道：「請幫我再綁緊一圈哦！」，

其實鞋帶沒綁緊摔倒明明是自己的事，但是主持人用請幫我，就感覺沒有把來賓當小朋友，說「你們要綁鞋帶喔！」雖然是小細節，但聽者會更想要去配合。

04 我認為、我覺得等I language

不知道大家有沒有聽說過「非暴力溝通」的I language （我語言），舉個例子，男女朋友約會對方遲到了，有人會說「你這麼晚來！你一點都不在乎我！」

但其實這是u language（你語言），是「你」如何如何，其實男友晚來不一定是不在乎我們，而可能是路上遇到緊急狀況了，用「你」來開頭就純屬個人揣測，有可能越界、讓誤會升級。

正確的表達是，「我等你很久，心裡很擔心，等待的過程我感到失落和難過。」這樣就絕對沒有越界，因為都只是在說自己的感受，男友不會被代表、也不會誤傷。

使用「i language」也是我認為的台灣人溝通的一個特點，只強調自己聽到的、看到的、感受到的，甚至連「手機靜音、保持安靜與綁好鞋帶」都用「我們」「我」這樣的元素來帶領句子。

●模仿的故事

大陸有一個節目叫《披荊斬棘的哥哥》，台灣藝人mchotdog熱狗也參加了這個節目，哥哥們有一個模仿環節，大家模仿熱狗就是他的那句：「其實我覺得……」

因為節目中哥哥們常出現小組討論，熱狗發表想法的時候，都會「以和為貴」地起興一句：「其實我覺得……」

台灣人表達觀點時，常使用「我建議、在我看來、我認為、我覺得」等等的詞，或在說一段建議後加一句「阿不過這是我個人認為啦、我自己覺得啦、我是說啊如果是我啦」。

有一種小小的謙虛的可愛的感覺，而不會直接「你應該要這樣那樣」，只是真實提供參考和建議而已。

我曾跟台灣老師抱持不同意見，對方沒有直接反對，而是用引導式的問句：「讓我比較好奇的是……你為什麼會有xxx的想法呢？」

05 連標語也委婉？

大家除了說話委婉，就連台灣的標語都會比較委婉一點，前幾個禮拜，我在大陸的高中國文老師發了一條朋友圈，是一條標語，寫著「打造一個不打尖插隊的城市」，老師說這個標語有語病，因為打尖與插隊是同義詞，當然，老師是站在國文專業角度，我當時注意的角度是「咱的標語都好直白」。

我最喜歡的台灣的標語是「請勿亂丟，神明在看」，傳統信仰加持下，德治在台灣民間，發揮著真實作用。

還有一句我很喜歡的是：「錄影中請微笑」，其實是說這有攝像頭，別偷盜。標語願意從另外的角度「請你微笑」，讓人有被善意預設、善意解讀、而不是被針對的感覺。

台灣網友跟我分享，公司廁所裡衛生紙被人整卷拿走，隔天貼上了標語：「衛生的心，不拿衛生的紙。」

也有台灣朋友告訴我，在山東看過一則違停拖車的警示，就寫了一個字：「拖！」他說：「真是太讓人激賞了！」可見兩岸標語各有特色，都是值得品鑒的文化產物。

06 替換掉敏感詞彙 含蓄表達

台灣人很懂得替換掉某些敏感的詞，例如盲人會說「視障」，老人會說「銀髮族」，自閉症會說「星兒」，殘疾人會說「身障」等等，更別提某防疫部長說的「人與人的連接」了。

我參加一個需要在全黑環境下進行的活動，因為看不到，可能會出現肢體碰撞，領隊很委婉地說：「除了正常肢體接觸外，請不要做其他不禮貌的動作喔，不然我們會有專人進行必要的處理喔。」

如果是我的直白版本，則是「請參加活動的人不要變態，不然會直接踹你出去！」

我們都知道主持人想表達的意思，但他能用不破壞氣氛又達到提醒目的的方式來表達，這一點很值得我參考。

說到用其他溫和的表達方式以外，還有一個例子也很有意思。

●部隊趣事

其實我觀察到，台灣三十多歲以上的男性友人，彼此閒聊都會問到之前入伍在哪個部隊，很投入地談起青春時當兵的往事。

我陪在旁邊聽嘛，朋友開始形容部隊集體生活的趣事，「從前我們訓練啊，下雨走山路的話，鞋子就會濕濕的，跑步時水花濺起來，鞋子襪子都會濕掉，但也不能換嘛……」

我忍不住插話說：「噢你是想說大家有腳氣、宿舍一股腳臭味嗎？」

他頓了一下，但也沒有否認，只是像想要幫忙解釋什麼的樣子，繼續說：「因為部隊是集體行動，也不能中途走掉說長官我想換鞋子！那加上襪子又濕掉，悶在裡面不透氣的話……」

我就再問他：「所以你是說大家的腳都臭爆了嘛，對吧？」

他沒說是，也沒說不是，只是繼續繞：「因為襪子溼掉，要穿一整天，然後每個人又只有一雙鞋子……」我實在憋不住了，「唉喲你就直接說腳很臭就行了嘛！」

他終於吞吞吐吐地說：「呃…對，大家的腳…是會比較…有一種…唔…味道。」

●台灣人的「假掰」與「玻璃心」？

以上說的這些，只是我所觀察到的，還在台灣社會職場上打拚的人們，存在的一種表達的模式與面向。

其實，有的台灣人自己都受不了這種「假惺惺」，認為台灣社會產生這種山路十八彎的累贅表達，是因為「奧客」（無理取鬧客人）和玻璃心太多了！還會跟著吐槽說，這種表達方式真的「太假掰了！」。

但我覺得，台灣人日常具備著委婉與直白兩種樣態隨意轉換的功能。

●台灣人另一種表達方式：超台客的直白

同樣的，也不是所有台灣人跟我講話都「轉來轉去的」，相反，越熟就越直白。記得有一次我在朋友面前抱怨自己剛到國文系，文言文好難，根本跟不上老師，朋友就當頭棒喝式地「罵」我：「你別忘了自己是哪裡人啊！中國人學中文怎麼能在這邊靠（哭喪）呢！」

●說話的藝術

一個台灣人告訴我，如果有人問他這道菜好不好吃，第一種回答是「不好吃，太鹹了。」第二種回答是「很好吃，但如果再淡一點就更好了！」，台灣人會傾向選擇第二種。

我聽完兩者後，也想要選第二種，第二種既沒有傷害對方，破壞關係，又確實提出了建設性觀點，何樂而不為呢？

（廖小花/台師大陸生）