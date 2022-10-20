正當中共積極進行大西北聯合，及張學良、楊虎城態度有所動搖猶豫之際，共產國際忽來指示，要中共拋棄張學良，而與蔣介石聯合。這個指示，是共產國際1936年8月15日的發出電報。要點是：

1.批評中共「抗日反蔣」的錯誤，說是「把蔣介石與日寇等量齊觀，是不對的，這個方針在政治上是錯誤的。」

2.要和蔣介石共同抗日，中共「必須正式向國民黨和蔣介石提出建議，立即就停止軍事行動和簽訂共同抗日具體協議，進行談判。」

3.拋棄張學良，「不能把張學良本人看成是可靠的盟友，特別是在西南失敗以後，張學良有可能再次動搖，甚至直接出賣我們。」

共產國際為何有此指示？不難想像，這與蘇聯外交政策有關。

中共接得共產國際上項指示時，似乎難以立即適應。其所作出的反應，好像是「陽奉陰違」，對蔣的方針，一再改變，8月26日是用「聯蔣抗日」，30日則用「迫蔣抗日」。9月1日才確定為「逼蔣抗日」。重複共產國際的指示，說日本是中國的主要敵人，把日本與蔣同等看待是錯誤的；但在「逼蔣抗日」的方針下，卻不放棄同各派反蔣軍閥進行抗日的聯合。

這個「逼蔣抗日」的工作，後來卻由張學良發動西安事變達成之。依此推論，張則成為「反蔣軍閥」了。

針對張學良的猶豫態度和怕蔣之心理，潘漢年恫嚇張說：

據我（潘）的觀察，蔣對你（張）與紅軍妥協，實已洞悉。如你希望做到蔣完全不知道你的真相，這是不可能的事。何況過去許多事情，據你說：材料蔣已完全知道。

如桂事被他解決，回頭要來對付你，你早已預備妥當，已無可虞。如為著要欺騙他，而真的不動手做準備工作，那麼你的危機很難克服。

潘言可謂擊中張之內心要害，必欲使張走上不歸之路。而張亦再下決心，仍照原定計畫，作軍事的準備工作。但中共卻於此時把「抗日反蔣」，變為「逼蔣抗日」，又要張來扮演後一角色。

8月25日，中共發出《致中國國民黨書》，呼籲「停止內戰，一致抗日，實現國共兩黨重新合作。」準備派出全權代表，談判訂立「抗日救國」協定。即致電在西安的潘漢年，說政策重心在「聯蔣抗日」，要張學良「繼續保持與南京的統一」。潘在8月30日與張談話時，要張「對蔣在表面上仍擁護他」，利用「擁蔣」旗號，在幹部提出「聯俄聯共」的口號，把藍衣社特務當作「漢奸」，說他們「違反蔣要抗日」，和破壞蔣之「威信」，藉此來打擊他們，驅逐他們。

如此，不但解決了張之公開反蔣的猶豫，也可使用「外逼內勸」、「內外夾攻」之法，和中共表演「雙簧」之戲。

同時，毛澤東即制定一項「逼蔣」方針：第一，迫蔣抗日，造成各種條件，使國民黨及蔣軍，不能不與共黨妥協。第二，緊密聯合東北軍及西北其他各部，造成西北新局面。第三，準備冬季打通蘇聯。第四，發展甘南根據地，使與陝北、甘北相呼應。第五，迫使胡宗南中央軍停止於甘東。

潘回保安後，毛澤東得知張學良願從中斡旋國共談判。亦即要為中共承擔「逼蔣抗日」的工作了。

10月2日，潘漢年和紅軍參謀長葉劍英來到西安，帶來中共與南京方面談判的條件。張說：蔣恐難接受，最好由毛等寫一封信給他，先談停戰，由他將此信轉蔣。毛即照辦，張擬飛南京向蔣面陳，請允他先入中共蘇區調停。蔣復電日內來陝，商討對共問題。蔣打算10月16日到西安。中共亦交涉由蔣派飛機到延安，接周恩來來西安，與蔣直接談判。但其間有了變化，這是蔣在杭州先召徐永昌商談，可能接受徐之建議，而於10月22日始到西安，對張進行安撫工作，並未與周見面談判。

這時紅二、四方面軍已抵隴東，和紅一方面軍會師會寧，集中陝甘地區的紅軍，已達7萬之眾，聲勢大振。其談判的籌碼，亦為之大增。「逼蔣」的條件，更為具備。據毛澤東致朱德等之電文：

李毅（張學良化名）與我益加接近，楊虎城與我們實行停戰，李（宗仁）、白（崇禧）有代表來，求訂抗日協定。華北宋哲元、傅作義、韓復榘，均接洽中。馬步芳亦有妥協線索。

張學良與中共的關係，已引起蔣的憂慮，其《日記》記曰：「東北軍之隱患，所謂『聯共抗日，自由行動』之企圖，乃因桂事和平解決而消乎？」同時陳誠亦有電致蔣，說張「名為抗日，實脫離中央，而走聯俄投共之途徑。」認為「漢卿（張字）此舉，較之兩廣問題，更為嚴重。」

蔣解決桂事後，於10月17日在杭州，和徐永昌（山西省主席）談東北軍「通共」事，認為事態嚴重。這天徐之《日記》云：

渠（蔣）云：東北軍「通共」事，已為不可掩事實，然在張漢卿指揮下，尚不至為國家害，否則不堪想。余（徐）以為閻（錫山）先生擬請東北軍守綏，（蔣）謂不妥。余因詳論東北軍之未必通共；有之，亦幾個人的單獨行動。本無其事，疑而激成事實，甚可畏也。渠（蔣）云：共絕不能容，俄非不可聯，但須我們清共後。」

在兩人的談話中，對張是否「通共」，都避而不談。仍寄望張去收拾，顯有「投鼠忌器」之嫌。蔣接受徐之建議，先去西安，督飭剿共，撫慰東北軍，使與中央一德一心，尤為緊要之事。

（作者為文史工作者）

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】