國際貨幣基金（IMF）日前公布預測，其中最引人注目的是2022年台灣每人GDP將升至35,513美元，首度超越日本34,358美元、韓國33,592美元，國發會還特別在臉書上寫著「IMF預測台灣人均GDP將贏過日韓，成為東亞第一」。

這確實是個好消息，我們每人GDP一直落後日本甚遠，原來領先南韓的局面也在2003年被超越，直到去年，台灣仍是落後於韓、日，今年能一舉贏過這兩國，自然令人振奮。

想當年，那個日本第一的年代，日本的所得是遙不可及的，舉個例子，1995年日本每人GDP高達4.4萬美元，同年台灣才1.3萬美元，兩者有天壤之別，彼時若有人說要追上日本，那會被認為在說夢話。隨著日圓貶值，加以經濟連年疲弱，日本每人GDP二十多年來停滯不前，即使有些年度直逼5萬美元，那也是拜日圓匯率升值之賜，迨匯率貶值，又打回原形。今年正是如此，因此在IMF本次預測裡，台灣才會首度超過日本。

但我們必須明白，這是預測數，並非最終統計，最後是否如國發會所言：「台灣將贏過日、韓，成為東亞第一」，仍有待觀察。我們對本次IMF的預測有以下四點觀察：

第一、IMF估台灣今年GDP比主計總處估的明年GDP還高：每人GDP是以GDP除以一國年中人口數，因此GDP的高低為關鍵所在，本次IMF估台灣今年GDP可達24.2兆元台幣，比4月調高了9千多億，而依主計總處今年8月的預測，台灣今年GDP可達23.0兆，明年24.1兆，IMF對台灣今年的估值，非但優於主計總處今年的預測，也高於明年的估值，我們雖然要謝謝IMF如此看好台灣，但是要達到IMF這個預測，顯然有很大的難度。

第二、近期匯率貶值將使台灣難以達3.5萬美元的每人GDP：影響每人GDP的另一項關鍵是匯率，因為國際通用以美元來比較，日本二十多年前每人GDP已達4.4萬美元，如今竟落至4萬美元以下，匯率貶值是重要原因。從IMF的資料可以發現，IMF設算台幣匯率是29.2，然而台幣9月平均匯率已貶至31.2，近日更逼近32.0，經此折算則台灣今年每人GDP將落至3.2萬美元。至於日、韓的匯率自然也會隨著匯率走貶有所變化，在瞬息萬變的外匯市場，台灣每人GDP最後能否如IMF的預測，贏過日、韓，恐怕也很難說。

第三、注意IMF調升台灣今年GDP平減指數：GDP平減指數（deflator）是用來衡量附加價值的價格，若一國生產活動的附加價值率提高，其GDP平減指數必定也會上揚，今年4月IMF預測台灣今年GDP平減指數小升1.8％，介於日、韓之間，本次預測將台灣平減指數漲幅上修至7.8％，遙遙領先日、韓，意味著IMF看好台灣創造附加價值的能力。這些年隨著產業結構調整，台灣的附加價值率逐年提升，果如IMF的預測，今年將會更上層樓，那是值得大書特書的好消息，然而依主計總處8月的預估，今年我國GDP平減指數僅小升2.2％，兩者估計差距不小，值得觀察。

第四、IMF估台灣今年商品及服務出口將走緩：今年前七個月台灣商品出口（海關出口）表現不錯，惟9月已轉為負成長，加以受疫情影響，外國人無法來台旅遊，窒息了服務輸出的動能，依主計總處8月預測，台灣今年商品與服務實質輸出雖弱，尚有5.8％的成長，而依IMF本次預測，台灣今年商品及服務出口量（實質輸出）年增率只有0.8％。顯示隨著全球景氣趨緩，國際貨幣基金（IMF）對於台灣今年的出口看法比我國官方更保守，IMF此一看法值得我們重視。

長期以來，台灣每人GDP一直低於日、韓，今年有機會迎頭趕上，自然值得高興，不過，執政當局不宜把IMF這項預測拿來誇耀，而是應該從預測報告中看出問題，並設法改善，才是正辦。我們僅自其中提出上述四點供當局參考，相關部會自應再深入探討。

我們最後要指出的是，匯率是無常的，日圓2012年平均匯率升至79.8，把日本每人GDP推升至4.9萬美元，去年貶至109.7，遂降至3.9萬美元。韓國1995年每人GDP已達1.3萬美元，隨著亞洲金融風暴，韓元重創，匯率狂貶，1998年降至8,200美元。台灣也一樣，自1992年每人GDP升逾1萬美元，歷20年才達到2萬美元，惟此後只花了10年就達到3萬美元，匯率在其中起了關鍵的作用。這些歷史說明一件事，那就是匯率對每人GDP的影響，超乎想像。

執政者若明白這個道理，此刻非但不該再誇耀台灣贏過日、韓居東亞第一，反而要戰兢恐懼，因為匯率的無常，昔日如此，於今尤甚，過去發生在日、韓每人GDP倒退的事，未來也有可能會發生在台灣。