針對媒體報導「綠營基層說蔡總統愛問『黃珊珊在哪裡？』，疑有棄陳保黃味道」傳聞，民進黨副秘書長林鶴明反駁，「小英之所以會在公開場合問黃珊珊人在哪，就是因為怕被人家說又給台北市穿小鞋。你說為什麼，因為上次柯市長出席一次元旦升旗就被操作成讓他在風中受寒，民眾黨群起而攻之，總統府根本擔待不起好嗎？」

林鶴明所指之事是今年元旦台北市長柯文哲受總統府邀請參加升旗典禮，卻被冷落在府外吹冷風40分鐘「閱兵」的情境。拿這事回覆小英愛問「黃珊珊在哪裡？」是做人基本禮貌，笑死。如果蔡總統真在意上次「失禮」，包括上次訪視北榮、國慶典禮，有聽到蔡總統詢問「柯文哲在哪裡嗎？」對誰失禮，加倍關心才是人之常情，請問，黃珊珊是民眾黨員嗎？又，什麼時候蔡總統開始在乎在野黨群起而攻之，擔待不起呢？

林鶴明批媒體「拿這個來操作棄保，更是瞎扯一通，不懂裝懂」。林鶴明若真懂，不妨就說清楚、講明白上一屆民進黨台北市長候選人姚文智為何在總統級文宣團隊操盤下只拿17.28%得票率，綠營基本盤跑哪裡去了？會跑去挺國民黨丁守中嗎？顯然不可能，那就是為了不讓丁守中贏而投給了柯文哲，不是嗎？林鶴明應該是懂卻裝不懂吧！

的確，哪個候選人陣營操作棄保將會被選民唾棄，選民自動自發配票卻是可能的，且有一就會有二。探究棄保效應，在選民投票心理層面，不是問「支持誰」，而是「討厭誰」，這兩股力量天人交戰的結果就會在投票最後一刻發酵。換言之，就綠粉而言，支持陳時中不會是問題，但如果討厭蔣萬安將當選的情緒更強烈時，棄陳保黃就會發酵。

再說，現在是競選期間，蔡總統「公開場合」不問自家人「陳時中在哪裡？」反在己方競選陣營愛問對手「黃珊珊在哪裡？」，綠營基層的政治敏感性顯然比坐在黨中央辦公室的操盤者高出許多。林鶴明何不回頭找找上一屆黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉現在人在哪裡？小英愛問「黃珊珊在哪裡？」自然就是找她有事，不然就是關心她和她哥哥黃曙光最近還好嗎？這個時候大家都在選舉，還能談什麼事？襖，前參謀總長黃曙光是現任總統府國安會諮委，蔡總統更常碰面，何必問安。

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