美國國務卿布林肯在美國史丹佛大學的一項活動上特別提到台海議題，指出中共對台灣的態度已產生質變，不再接受目前的現狀，決心加速統一時間，若以和平及脅迫的手段不可行，將會採取以武力來達成這個政治目標。而武統的說法在中共二十大之後更成為熱門話題，之前國內外各界學者評估中共對台動武時間表大多落在2023年到2027年之間，也有專家認為2035年是最後期限。但各種時間表的預測不是問題關鍵，重要的是台灣究竟準備好了嗎？

北京認為目前台美軍事交流升溫已涉及其主權議題，在其2005年所提出的《反分裂國家法》中指出，若有外力介入視同碰觸兩岸關係的底線，因此美中角力會因台灣議題而使雙方較勁白熱化，無論是經濟戰、貿易戰、金融戰、晶片戰、科技戰，甚至將來的能源爭奪、糧食控制等各個領域，都是雙方較量的場域，競爭面之廣幾乎無所不為無所不包，而台灣最須留意的就是台海安全議題，畢竟台灣面對中共在政、經、心、軍四大領域皆有一段差距，如何以小勝大、維持台海穩定是最大、最重要的課題。

中共在軍改後的建軍主軸為「軍委管總、戰區主戰、軍種主建」，要求各戰區能獨立進行聯合作戰，及聯合不同戰區的部隊進行跨戰區的軍事行動。因此共軍每年各戰區都依「仗在哪裡打，兵在哪裡練」的原則，制定各種不同的演習項目，強調提高對外部勢力進行「反介入／區域拒止」的作戰能力，亦在多次中俄聯合軍演過程汲取經驗，增加聯合作戰指揮效能，提高共軍對台進行速戰速決的能力。

再者，中共目前對台的軍事戰略模式已調整為平常在台灣海空、域「常態性聯合戰備警巡」的形式進行軍事迫近，明顯壓縮台灣戰略縱深及軍事反應預警時間。由於台灣海峽最窄處只有140公里，共軍又經常以戰機、軍艦抵近在台灣海、空域活動，已可近觀台灣海岸線及山脈稜線，又不時以東部戰區和南部戰區進行大規模奪島突襲演練，不難看出共軍將來對台用兵模式，極有可能是以突襲式、速戰速決、快速造成既定事實的方式，以不對稱之優勢迅速解決統一問題，台灣面對軍事威脅的型態已明顯改變且較往昔嚴峻，當亟思最佳之政軍對策並快速強化，才是務實的正舉。

審視台灣數十年來建軍備戰的最高原則，就是要使共軍攻台時付出極高代價，使其不致冒險輕啟戰端，而且台灣必須能抵擋共軍第一擊及後續戰況發展，如此才有機會獲得美國馳援及國際奧援。這個大原則是正確的，但是目前已經過時又不符敵情威脅的軍事戰略構想、兵役制度、軍事教育改革、民力物力動員制度等等太多軍事革新議題，再不做就來不及了。

（作者為前空軍副司令、國立清華大學榮譽講座教授、美國華府Stimson Center智庫研究員）