台灣在疫苗急遽短缺無法進口的關鍵時間裡，高端疫苗應運而出更被蔡政府捧為台灣之光，當蔡英文總統、蘇貞昌院長等民進黨政府高官要員相繼獻出手臂後，為體現「愛呆丸」和「台灣藍波萬」，不少台灣民眾也就因此群起傚尤。

真是千金難買早知道，萬般無奈想不到，向來與蔡政府、民進黨、綠營關係良好的日本解除入境限制，但在「入境認可疫苗」名單中始終未見高端，因此接種高端疫苗的民眾赴日需先自費3500元做PCR。對此，衛福部長薛瑞元表示，補打方案確定上路，並透露初步規畫最多補打3劑，但會依不同廠牌疫苗與劑量會有不同間隔，以打兩劑的民眾來說，最短間隔約21 天。

也就是說曾接種國產高端疫苗有出國需求的民眾，可補打1至3劑其他經專案核准輸入的疫苗，也就是打高端的民眾若補打，最多就會打下6劑 COVID-19 疫苗。對此指揮官王必勝表示，此次開放補打方案為比照先前入境美國的作法，補打方案的劑次、間隔都經過 ACIP （衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）會議，安全上沒有問題。

這句「安全上沒有問題」，還有誰信？高端自暴「唯一買主指揮中心、沒有其他訂單」。換言之，全世界只有部分台灣民眾打過高端，之後還要再補打其他經專案核准輸入的疫苗，連打6劑，把打疫苗當作打雞血還是打補品？

美日接連不認可台灣高端疫苗，打了等於白打，台灣之光變成顏面無光，證明蔡政府真把台灣2300萬人民當成白鼠，最後證實試驗失敗，打高端都是在打心酸。

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