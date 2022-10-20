台灣民意基金會日前公布民調，侯友宜若連任新北市長，明年又要選總統，有3成4的人支持，5成3不支持，而「對侯友宜正在選新北市長，另方面又不排除參選2024總統，您能不能接受？」有44.3%的人能接受，42.4%的人不能接受。由數據來看，民眾對於侯友宜選上新北市長後跳攻總統大位態度較保守；相對地，從現今選情藍軍稍占優勢的情況來看，選舉結果必牽動總統大選，特別在以下幾種情況下，國民黨主席朱立倫確實可能上演大復活。

首先是國民黨年底大勝的情況。以現今局勢來看，國民黨確實勝率高，畢竟從林智堅退選，再到可能侵犯言論自由的「數位中介服務法」本欲立法引發軒然大波，都對民進黨選情產生負面影響。而國民黨原本就有約2/3的縣市執政權，且拿得出執政績效，連任可期，若民進黨又自爆，國民黨未必不能奪下台北市及桃園市，只要4都中能過半，且能保有現任席次，國民黨就算大勝。此情況成立時，黨主席朱立倫勢必挾新勝氣勢競逐2024，在掌握黨機器的情況下，就算侯友宜與之力拚初選，勝率都未必高。

其次，若是國、民兩黨維持平盤，亦即兩者皆或多或少1席左右的情況。畢竟現今膠著的區塊仍多，以北、桃兩市來說，前者蔣萬安領先，後者張善政雖與鄭運鵬互有勝負，但張仍未能鋪陳出對選情有利的局面，反而鄭文燦為了取得黨內總統初選門票勢必強力輔選鄭運鵬，一來一往，鄭運鵬未必會輸。據此，藍綠於北、桃各得1席，便是平盤局面，國民黨就算縣市長掉個1席，朱仍能穩坐主席職位，對出線仍較有利。

基於以上論述，情勢對朱立倫確為有利，朱能帶領國民黨打下年底一戰，某種程度也為之前公投及立委補選敗陣負了責任，雖這勝選仍有民進黨戰略、戰術錯誤的原因，但不論如何，朱作為「總教練」仍替國民黨一掃接連敗選的陰霾，重振士氣，確有貢獻，也能奪回黨內的話語權，強化領導力，這些都是競逐2024大選的利基。

即便朱立倫藉年底選舉上演大復活，但要角逐2024仍有亟待克服之處。首先，根據「震傳媒」發布「比較希望誰擔任下屆總統」民調，非綠陣營可能人選以郭台銘的21.6%支持度居第1，僅輸第1名綠軍賴清德0.3%，之後是侯友宜的16.9%，再來是柯文哲的12.1%，朱立倫支持度墊底，僅2.8%。這當然是明顯的風險，如何在短期內提振支持度，是朱的當務之急。

第二，以非綠陣營來說，民眾黨主席柯文哲早欲競逐大位，若是其子弟兵黃珊珊與高虹安分別攻下台北市、新竹市，或取其一，柯都將取得關鍵灘頭堡，加上其政治魅力及媒體關注度都比朱立倫要強，朱要如何形塑與柯的區隔性優勢，也確實重要。

最後，政黨支持度的提振更是重中之重，朱立倫要如何讓國民黨脫胎換骨，讓民眾覺得國民黨在地方選舉勝選除了候選人的特質與政績外，還有朱立倫帶領的黨中央的努力，也是朱能否蛻變的關鍵。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）