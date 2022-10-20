習近平在中共二十大宣示最新立場與未來5年發展目標，美國國務卿布林肯隨即在一場論壇活動中表示，習近平正帶領中國朝更「激進」、「侵略」的方向發展，決心「加速對台統一」進程。大陸外交部發言人汪文斌批評布林肯的說法，「不是對『一個中國』承諾的重申，而是對承諾的篡改」。兩人各說各話，大陸「加速統一」的說法，再次引起各方關注。

盡最大可能爭取和統

布林肯論及台海局勢時表示，「近年北京對台灣問題的態度出現變化」，他說：「中國已經做出根本性的決定，不再接受現狀，決心在更快的時間內實現統一」。他還說，中國願意不惜一切代價取得台灣，「如果和平手段不起作用，就採取脅迫手段，如果脅迫手段還是不起作用，那麼也許會採取武力手段。這正是深刻地擾亂現狀，並造成巨大緊張的原因」。

汪文斌歸咎美國，認為是美方一直在「篡改」對一中的承諾，不但違反與台灣保持非官方關係、逐步減少對台售武的承諾，近年更大幅放寬美台官方交往，眾議院議長裴洛西甚至不顧中方強烈反對「竄訪台灣地區」。中美建交以來，售台武器的規模和性能不斷提升，總額已超過700億美元。

布林肯和汪文斌的對話完全沒有聚焦，唯一的共同點只有「武力」，或者說是「戰爭」。布林肯認為大陸最終可能使用武力來達成統一的目標。汪文斌則反駁，是美方違背一中原則，不斷提高對台售武的質量，才讓兩岸不斷惡化，而升高到戰爭的可能性。

大陸憂心美國不斷軍售台灣，讓民進黨政府可以「以武謀獨」，除了過去軍售總額超過700億美元之外，不久前《紐約時報》報導，「美國欲將台灣變成巨大武器庫」。美國官員認為，大陸若發動攻台行動，即使美國決定出兵，台灣自身也需擁有充足武器抵禦，以支撐到美方或其他國家介入。

日本經濟新聞也報導，拜登政府正在考慮與台灣聯合生產武器，幫助台灣提高武器的產能，增加武器的儲備，以備不時之需，同時強化對北京的威懾。報導中還說，美台聯合生產武器的初步討論已經開始。

失去和平就失去一切

可以說，外媒關注的都是台海武力與戰爭的面向，極少關切兩岸能否和平相處的議題，即使中共總書記習近平在二十大報告中還是強調「解決台灣問題是中國人自己的事」，且「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」，但是，外界似乎只聽到他說的，「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。儘管習近平還說，武力的使用只是針對極少數台獨與外國勢力，可是就是這些台獨與外國勢力結合，才讓台海無法維持平靜。

事實上，兩岸的和與戰，從去年3月美國前印太司令戴維森向美國參議院軍事委員會表示，「中國想在這10年內，事實上，在未來6年內拿下台灣」的預言之後，2027年幾乎已經成為美軍高層預設大陸武統的時間點，為了搶在這個時間點之前「武裝台灣」，讓台灣有能力抵抗大陸，各種「刺蝟戰略」、「武器庫」，甚至聯合生產美式武器論都一一出籠，這才是讓台灣變成「全球最危險的地方」。

美軍各種「武裝台灣論」，到底是真的想要保衛台灣，還是美軍想為美國軍工企業體找出路，或者為了爭取更多國防預算，而做出各種台海戰爭的想定。

但是現實上，台灣民意一直有高達7成的比率希望兩岸能夠和平相處，即使在8月初大陸對台發動圍島式軍演，台灣人民也不認為台灣是最危險的地方。

台灣所有的成就，包括人文薈萃的多元社會、護國神山的台積電與全球首屈一指的半導體產業，都建立在70年來的和平基礎上，失去和平就失去一切。兩岸不是無法共享和平，喊戰叫危反而讓台海變成「世界最危險的地方」。只要外界不再對台海局勢加油添火，兩岸應該會有智慧處理好台灣問題，甚至能夠讓台海變成「最和平的海峽」。