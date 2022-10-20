10月5日，俄羅斯總統普丁正式簽署烏克蘭四地（盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱和赫松）加入俄羅斯聯邦的法案，這促使美國暨北約指揮基輔要採取更為強烈的進攻手段，包括破壞克里米亞大橋，與發射海馬斯打擊赫松安東諾夫斯基大橋和卡霍夫卡大壩未遂。北約正在透過軍事測試這些爭議的領土紅線，其結果將可能加速俄羅斯解決烏克蘭對北約依賴的決心和進程。

9月21日，俄羅斯開始部分動員，因此，關於俄軍戰場潰敗的訊息開始延燒，而這樣的潰敗論又為俄國動用核武以扭轉局勢的說法提供基礎理由。為什麼西方要散播俄羅斯動用核武的輿論？這裡至少牽涉三點原因：第一，無論俄國是否使用核武，美國都需要在威嚇敵人和承諾盟友兩方面提出威信證明，以維護美國安全保證的領導力信譽；第二，在俄國與四地完成正式簽署合併儀式後，烏克蘭總統澤倫斯基正式向北約提出加入申請書，並簽署不與普丁談判的命令，敦促美國完成北約東擴到烏克蘭的最後一哩路，以提供集體安全的核保護傘；第三，北約與俄國正在爭取時間，爭奪烏克蘭的勢力範圍，俄國的目標是徹底使烏克蘭擺脫北約的控制，簡化外國人獲得俄國公民身分程序加入軍隊，完善徵兵機制，揭示為衝突升高做準備。

10月8日，蘇羅維金擔任俄國特別軍事行動的總指揮官，開始擴大回擊烏克蘭軍事、通訊和能源設施。他表示俄軍面臨的總體局勢是緊張的，需要開始將赫松居民撤退到聶伯河的另一岸。但俄國改變戰術的同時，要顧慮減少俄軍和平民傷亡，堅定緩慢向外推進。從戰略同理心來看，俄國和美國擁有世界最大的核武庫，具有保證相互摧毀的戰略嚇阻實力。

換言之，美國需要考慮的是四個階段到有限核戰：混合戰、常規戰、有限戰術核武和戰略核武的第三次世界大戰。而根據普丁簽署的俄羅斯核威懾命令，俄國保留動用核武的權利，也就是普丁所說的：使用一切手段保護國家領土的完整，意旨包括了西方不承認的克里米亞以及烏東南四地。

那麼，美國希望透過烏克蘭戰爭削弱俄羅斯國力與推翻普丁政權的目標能達到嗎？普丁阻擋北約東擴的目標，不是來自於他個人的虛構。已故前蘇聯總統戈巴契夫對於自己推動新思維深信不疑，認為給俄羅斯帶來融入了全球經濟體系和生活的好處，他只承認沒有讓北約立下不東擴的書面證明是錯誤的。已故的前俄羅斯總統葉爾欽，反對北約軍事介入南斯拉夫戰爭，從俄羅斯1998年爆發金融風暴前後，葉爾欽延攬了基里延科和切爾諾梅爾金擔任總理，但很快地，葉爾欽從解決金融能源問題轉向了國家安全問題，延用了普里馬科夫為總理。

1999年在美軍轟炸貝爾格勒之際，普里馬科夫表示，俄羅斯再也不能遵循美國的政策。該年北約支持了第二次車臣戰爭，葉爾欽任命的斯捷帕申無法處理，最後選擇了普丁臨危受命。

俄烏戰爭是俄羅斯告別西方霸權的分水嶺，堅決實踐普里馬科夫主張的多極體系外交方針。普丁顯然繼承了俄羅斯政治傳統和人民反對寡頭干涉政治的意願。因此，試圖透過經濟制裁俄羅斯寡頭而推翻普丁政權的想法，阿爾法集團總裁弗里德曼說得最為具象和貼切：西方沒收了我們的資產，使我們陷入了慘境，但維繫了與集團之間的經濟利益。而我們從未單獨和普丁見過面，都是在各種場合中一群人和他見面，希冀透過我們影響普丁的決定，基本上是緣木求魚。

（作者為元智大學助理教授）