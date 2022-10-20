蔡英文總統在國慶演說中強調，「兵戎相見絕對不是兩岸的選項」，大陸領導人習近平在中共二十大報告說，「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力」。蔡英文呼籲國人「勇敢堅定，自信地站在世界的舞台，讓台灣成為世界的台灣」，習近平則強調「台灣問題是中國自己的事」。蔡英文呼籲和平，習近平宣示不放棄使用武力；蔡英文認為台灣屬於世界，習近平強調台灣是中國的事，兩人如此針鋒相對，兩岸關係前景堪憂。

蔡習演說兩點針鋒相對

「不放棄使用武力」是中共多年來既有的對台表述，但習近平這一次加上「絕不」2字，語氣顯得更強硬、堅決。台灣民意基金會最新民調顯示，台灣民眾對中共的好感度降至最低點，推算全台灣僅有150萬餘人對中共有好感。大陸網路充斥反台情緒，「武統論」一度高漲，兩岸民間關係惡化更是不祥之兆。

若站在對岸角度思考，北京加強語氣宣示不放棄使用武力的用意是在告訴台灣民眾，大陸希望和平統一，但絕不容忍台獨和外部勢力。同樣，大陸苦口婆心向台灣社會推銷「一國兩制」，主張統一後在「兩制」之下，台灣民眾的權益、社會制度和生活方式將得到充分尊重和保障，但大多數台灣民眾顯然不埋單，接受「一國兩制」的聲音更不會成為主流意見。大陸多年來對台政策未獲民眾支持，問題究竟出在哪裡？

這就牽涉到台灣民眾看待兩岸關係思維的三個層次：第一，民眾將「統一」視為「被大陸（或中共）統治」，即便陸方提出「高度自治」的承諾，但畢竟「一國」是主體，「兩制」是特殊安排，台灣現有的政治、軍事、外交權將由北京收回，《中華民國憲法》所保障的自由權與人權也會被取消，「統一就是被對岸管」的認知深入民心。第二，台灣民眾普遍認為對岸應「先放棄武力」，兩岸再來好好談如何解決政治分歧，即便陸方反覆論述「武統」只是「最後選擇、針對最少數人」，但未能說服台灣。第三，台灣民眾希望國際社會參與到兩岸和平解決爭議的過程中，作為最後的保障，這又與北京「反干涉」的思維相矛盾，導致大陸愈施壓，台灣愈靠向國際。

從融合中積累統一條件

冰凍三尺非一日之寒。台灣民眾對兩岸關係的思維認知，在北京看來可能是「偏見」甚至是「錯誤」，但必須實事求是，這些觀念不僅長期普遍存在，也具有一定合理性。蔡總統在今年國慶演說中提及「兩岸絕非兵戎相見」以及「讓台灣是世界的台灣」，頗能迎合這種心理。這也是為何民進黨政府執政6年來，儘管內政備受質疑和不滿，支持度明顯下挫，但兩岸和外交的滿意度並不差。不過，這些事實不能成為忽視台海戰爭危機的藉口，更不能將其視為理所當然，放任兩岸之間的敵意螺旋上升，最終把台灣、大陸乃至整個中華民族拖進一場不可預測的風暴之中。

所幸中共二十大報告沒有出現「統一時間表」，也未出現「兩制台灣方案」的表述，加上習近平強調兩岸心靈契合，這些都應被視為「和平善意」。大陸應持「在兩岸融合過程中積累統一條件」的信念，用持續深化、完善兩岸融合發展的時間，來換取與增加台灣民眾認同和平統一的空間。當越多台灣民眾、企業透過兩岸融合的制度安排，參與「中國式現代化」並從中享受利益、獲得尊重、成就事業，自然會降低「被大陸統治」的疑慮和拒斥情緒。

「台灣是台灣人的台灣」是2300萬民眾的主流認同，也是民進黨意識形態的神主牌。但中華民國憲政體系和兩岸、國際社會的現實，已凸顯台灣本土意識論述難以維繫台海和平，也難以保證自由民主體制的持續。在此認知上，「台灣的前途由台灣人民決定，兩岸關係的前途由兩岸中華民族和平商議，亞太地區的和平由區域各方共同參與」，應該成為跨越朝野的「同心圓」共識。