日本政府考慮增加防衛費用從2023年度防衛費約6兆至7兆日圓，之後逐年增加1兆日圓左右，目標2027年達到10兆日圓（約台幣2.17兆）。根據路透社報導指出，「日本與中國的微妙外交關係、以及經濟依存度，日本不大可能承諾直接參與保衛台灣，但日本離島距離台灣最近不過150公里，很可能被捲入衝突，日本不得不與一個軍費是其4倍的國家對抗」。

2027年是一個重要的年份，對中共來說是21大、中國人民解放軍建軍百年與共軍現代化路線圖的一個分界點，更是外界研判共軍攻打台灣的一年。在時間序列上，日本未雨綢繆，規劃未來五年預算及擴軍計畫，年底還將更新《國家安全戰略》、《國防計劃綱要》、下一個五年軍事發展計劃等基本文件，其中提升沿海飛彈防禦系統，強化海上安全，尤其是武器AI化，是日本發展不對稱抗中戰略的重點。

無論是增加預算還是修改戰略文件，都有平衡區域軍力的戰略考量。日本防衛大臣濱田靖一表示，「既有的秩序受到嚴重的挑戰，目前正進入新的危機時代，國際社會正面臨戰後最大的試煉，日本有必要徹底強化國防能力」。岸田政府五年內增加日圓10兆（台幣約2.17兆元）預算，其重點在採購與研發先進武器上。日本與英國聯合研發第六代F-X戰鬥機、研發能夠擊落敵方高超音速飛彈的電磁炮技術、12式陸基反艦飛彈等。

值得注意的是12式反艦飛彈，這是日本三菱電機公司研製武器，2022年6月「太平洋兩棲領導人研討會」，安排各國出席人員參觀美日多項國防裝備，其中日本在會中展示12式陸基反艦，台灣軍方受邀出席觀摩。自從2014年4月安倍政府提出武器出口新原則，透過放寬武器出口，以強化與盟國的安保合作關係及促進國內軍工業發展。無論是辦展，或是針對各國買家舉行研討會議，都是展現日製武器性能及推銷武器的場合。在美日同盟基礎之下，台灣可以爭取美日軍工產業鏈一環，這是美日台安全合作的領域之一。

岸田想要改變對中路線 不容易

外界總是認為岸田對中國立場不如安倍強硬，尤其是外務大臣林芳正態度傾向在日本、中國與台灣之間取得平衡，想要改善中日關係，恢復正常對話與接觸，好處是有助於風險管理。

無論日本外交、防衛政策，是由美國的立場決定的，日本外交政策與防衛政策只有「美國派」，凸顯出日本對中政策，沒有獨立發展的空間，缺乏深謀遠慮的中國戰略，因為美國左右著日本對中國戰略制衡與遏制路線，岸田政府想要在美中之間左右逢源，採取平衡策略，恐怕不容易。

中日衝突、中國威脅論，一直是日本政府推動自衛隊軍事化改革的重要助力，對於爭取民意支持，是有實質效益。日本把烏俄衝突當作台海衝突看待，根據2022年2月日經新聞民意調查顯示，「77%的受訪者擔心烏克蘭危機對台灣周邊局勢產生影響」，台海威脅感知，顯然深植日本人心中，已經有既定的印象。

一個國家面對惡化的安全局勢，需要更多預算提高防禦能力，日本首相岸田文雄宣示要讓防衛預算達到GDP的2%。但是2023年只有突破1%仍然相當保守。無論是，台灣有事或者離島防衛，日本政府需要提出更具體防衛計畫，否則無法說服民眾支持修憲、調高防衛預算。

以美日同盟為核心 強化其他盟友戰略合作

2022年10月22日日本首相岸田文雄與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會晤，並且簽署新的雙邊安全合作宣言與新的安全協議，這項協議特別是針對中國在海上的擴張。

日本奉行的是完全防禦政策，自衛隊沒有完全的行動能力，日本的安全戰略核心，係以美日同盟為核心，建構多邊到雙邊的跨區合作機制。日本與許多國家或者組織結盟，簽署了雙邊協議，例如相互准入的協議、外交國防2+2會議等等，這些安全合作機制可以彌補自衛隊的行動不足，對日本安全防衛幫助比較大，此外也有安全利益，例如軍售的利益包裝在裡面。

但是，相對於想要依靠日本或者美日同盟提供安全保護傘的國家，必須認清日本自衛隊行動能力不足問題，除非憲法修正案通過，否則日本提供的安全保護仍然有限。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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