我們同樣是來自台北的青年，但是聽到她說話卻是標準的武漢口音，她叫做郭佩珊，是一名「台二代」，目前就讀於武漢華中科技大學。

她的故事在台生圈裡早已小有名氣，因為她就是「那個捨棄港澳台聯招，在高三跟著大陸同學一起拚高考並且拚進985高校的台灣學生」。佩珊笑著說：「這個暑假參加台聯活動時，才知道自己因為當年這個決定在台生圈裡成為眾所矚目的焦點。」

●只是不想寫繁體字

或許眾多台生及其家長不理解，為何要放棄大陸高校對台招生的優惠政策，不走港澳台聯招的「捷徑」，偏要和千軍萬馬的陸生一起擠高考的「獨木橋」？

這一切就得從她的「台二代」身分故事說起，特別是她的家庭教育，起到了一個非常重要的正向作用。

郭佩珊父親是台北人，母親是武漢人，是標準「台二代」。父親早年來武漢經商經營不善，但卻因母親而留了下來；母親是在體制內上班，工作穩定對父親不離不棄。他們常告訴佩珊「因錢財建立的關係會因財富散去而瓦解，因容貌建立的關係會隨歲月侵蝕而消逝」，唯有愛才是不變的真理。

感情如此，學業也是如此。在這樣的理念下，從小佩珊就沒有經歷過培優班壓榨式的學習，父母一直引導她尋找自己熱愛的方向，主動學習。學到一定程度，她發現語文和數學、歷史與政治、文學和藝術之間存在著千絲萬縷的聯繫，會更加興致盎然地深入探索。學習對她而言，基本是件愉快的事。

對於考試這件事情，對於郭佩珊來說僅僅是只是檢驗知識掌握情況的方法。「通過高考途徑和港澳台聯招途徑並沒有什麼本質的差別」，她選擇普通高考只是因為她的常居地是武漢，並且不太想學寫繁體字罷了。

但也說來奇怪，對於從來沒學過繁體字的她，武漢家中也沒有繁體字的書籍和報刊，但認識繁體字對佩珊來說從來不是件難事，容易到她一度誤以為這種能力是每個小孩都擁有的，「之前以為只要認識簡體字，就一定認識繁體字吧。直到有同學專門來找我幫他們認繁體字，我才發現繁體字並不是人人皆有的『出廠設置』。」這種用科學無法解釋的能力，她把它歸功於血緣。雖然定居武漢，但台北於她，是骨肉親情，是流淌在血液裏的愛與親近。

●台灣的記憶是甜的

佩珊第一次回台灣時，是在7歲那年。台灣親戚藉機來了個大聚會，好多小孩子，大家一下子就玩到一起，嘰嘰喳喳地，絲毫沒有隔閡。那年夏天，她迷上7-11的思樂冰，每天著了魔一樣必須來上一杯；媽媽喜歡對街的楊記花生冰，傍晚回家總不忘打包回來。關於台灣的記憶是甜的，是芒果冰沙的味道，是軟軟糯糯的台灣腔，是台灣人臉上謙和的笑容。從此她愛上了自己的家鄉台灣，從那之後幾乎每年暑假都回去。

對於台灣，她印象最深的親人是奶奶，每年回台灣大部分時間都是和奶奶待在一起。早上跟著奶奶出門吃蚵仔麵線，然後到街那頭買肉買菜，有時候還會帶一塊仙草或者愛玉回家。中午吃過中飯，奶奶喜歡跟她聊聊天，再聽著廣播午睡。下午稍晚，等陽光不那麼刺眼，就會帶著她吃一份50元台幣就能加三份料的豆花。一直到現在佩珊非常想念和懷念一直笑著的奶奶。

還記得在台灣每周日下午，是家庭的例行聚會，大人們上麻將桌「嗨一把」，而孩子們就坐在地板上玩大富翁、打牌、看電視，抱怨學業壓力、吐槽高溫與颱風，順便挖苦一下大學延畢的堂哥。這跟在大陸不一樣，大陸這邊因為家長對孩子期望很高，很可能會非常著急地給堂哥找出路；其他親人也會積極催促，或是拿「別人家的孩子」對比。但在台灣，姑媽和姑父們都是笑著說堂哥「今年大五，多讀一年很賺齁」，同齡的堂兄弟姊妹們也只以開玩笑的形式打趣堂哥，沒有人催促、施壓，只是希望堂哥早點找到自己的方向，堂哥開心就夠了。

●武漢和台北都是家

因為台灣家族這樣的家庭教育，家裡對佩珊的教育也比較像這樣。但在她熟識周圍的大陸同學之中，這種不施壓的教育方式可能比較少。這樣的教育方式對佩珊人生的的影響是深遠的，某種意義上可以說她的童年比同齡人快樂很多，長大後她的生活也比同齡人灑脫很多。

或許是因為從小在武漢長大的原因，佩珊說話沒有任何台灣腔。在大陸時周圍的師長同學其實很少會詢問她的出身，或許是國語太標準了。說話沒有口音這一點也一直讓她很困擾，有一種明明武漢和台北都是家，但又不完全是家的感覺。

「但如果需要出示證件或者介紹家鄉等等，武漢的老師同學才會突然瞭解到『我是台灣人』這件事，而一旦瞭解到就一定會開始詢問。比如我在台灣住哪里、有在台灣念書嗎、為什麼現在在大陸念書，也會問有什麼吃的玩的比較推薦這種。每次吃台灣菜也會來問我『這個正不正宗』，本人目前還沒有在武漢吃到好吃的鹵肉飯！」

同樣地在台灣，也因為「口音」的問題，佩珊會被認作大陸遊客。想要主動去交流的時候，會感覺很難完全融入台灣的文化圈，像個外人一樣。但同時，因為有在大陸成長的經歷，也有很多朋友願意跟她更多接觸，想瞭解大陸的發展情況，而後對部分媒體的宣傳進行質疑，渴望見到一個真正的大陸。

在大陸，因為台灣同胞的身分，在高考進入大學後，目前學校還沒有完全認可她「台籍學生」的身分，在獎學金申請時總需要多跑幾個部門，然後瞭解到自己被認定成了陸生。不然就是外出住酒店、民宿等等也比較不方便。但同時，大陸人對台灣一直充滿了好奇。無論是吃喝玩樂，還是台灣人對大陸的看法等等，很多兩岸好朋友都會主動跟她交流這些問題。（侯聪明/自由撰稿人）