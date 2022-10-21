今年10月25日是台灣光復77周年紀念日。在昔日列為國定假日，政府機關、學校還有慶祝活動盛況，令許多國人歡欣鼓舞，自從沒有放假之後，似乎讓人淡忘這個日子的存在。當然，這不是理由，因為標榜滿滿「台灣價值」的民進黨政府，在關係台灣、澎湖擺脫日本殖民統治命運的這一天，為何沒有慶祝台灣光復節？難道民進黨政府是忘記了嗎？！還是不敢想起？！

日本明治維新崛起於亞洲，窮兵黷武肆行向外擴張，1895年中日甲午戰爭爆發，清政府戰敗，被迫與日本簽定喪權辱國的《馬關條約》，將台灣全島、澎湖群島、遼東半島割讓給日本。消息傳來，台灣同胞悲憤萬分，於是仕紳們推舉巡撫唐景崧為大總統，宣布自主為「台灣民主國」，然而台灣民主國成立不久宣告解體，台灣逐漸落入日軍手中，淪為日本的殖民地，台灣人民自此進行了長達51年的反抗鬥爭，不斷地發動反抗運動。

乙未割台，孫中山燃起積極組織反清起義的動力，進一步與台灣反殖民抗日運動結合，除派同志到台灣發展革命組織外，他本人曾經3次親至台灣，此3趟前後跨越近20年，直接與台灣人民接觸傳播革命火種，實與台灣有不解之緣。孫中山首次來台，是在策畫惠州起義之時，這也是他停留台灣時間最久的一次，總計42天。孫中山盱衡台灣地理位置接近中國大陸，決定以台灣作為其推翻滿清第二次起義的基地，於是在台北新起町（現在的長沙街）設立指揮部，台灣有志之士受到孫中山革命救國之民族大義感召，風起雲湧紛紛投效孫中山先生革命運動行列，先後有翁俊明、蔣渭水、連橫、賴和、杜聰明等76位台灣籍菁英陸續加入中國同盟會，鼎力相助和傾心相隨孫中山革命志業。

民國2年8月，孫中山發動討伐袁世凱二次革命失敗後離開上海，搭日輪信濃丸赴日本，途中經過台灣，這是他第二次來台灣，當時台中葫蘆墩區（今台中豐原）60歲的區長廖乾三念及孫中山急需籌措革命經費，他便積極連繫台中當地仕紳籌募得6萬元，6萬元在當時是非常龐大的鉅款，廖乾三命其兒子廖進平將這些款項轉致孫中山用來從事革命活動，孫中山當下熱淚盈眶無以回報，謹以送上一瓶威士忌酒給廖家作為回禮，一百餘年過去了，台灣廖家後人仍將孫中山所贈威士忌視為「傳家寶」珍藏，回首這段故事，印證台灣人民雖身處日本殖民統治，仍視自己為唐山子民的特殊情感，殷切盼望中華民國得以中興。

民國7年6月初，孫中山第三次造訪台灣，日本殖民政府這回忌憚孫中山與台灣人民見面，擔心他發表演說、宣傳主義，恐喚起台灣民眾的民族意識覺醒，要求他不能與台灣民眾接觸，只允許小住一日便督促其離台。此後，國父再也沒能踏上台灣的土地。但是，台灣籍菁英早已受到孫中山先生的思潮鼓動，尊奉他為「平民的導師」、「革命的領袖」，20年代初出版的《台灣新青年》刊物，作者仲農說：「若要救台灣，非先救祖國著手不可！欲致力於台灣革命運動，非先致力於中國革命成功。待中國強大時候，台灣才有回復之日，待中國有勢力時候，台灣人才能脫離日本強盜的束縛。」顯然台灣民眾深刻體悟，唯有中華民國強大起來，才能趕走日本殖民統治，台灣人民才能重獲真正自由。

武昌起義成功，孫中山推翻滿清政府，於西元1912年元旦正式建立中華民國，孫中山就任臨時大總統之時，曾向中外記者宣示說：「中國如不能收復台灣，即無法立於大地之上。」「國旗歌」的作詞者戴季陶也曾回憶說，中華民國開國典禮之後，他特別引領曾經參與「三二九」廣州起義、在台灣發起抗日組織的羅福星拜會孫大總統，孫中山當面告訴羅福星，「台灣一定要收復，否則對不起台灣人民」。而孫中山多次在公開演說中強調「台灣」為「失地」，斑斑史料足以證明在孫中山的心中，收復台灣失土，已為其國民革命的終極信念，也是中華民國復興的目標。

台灣民眾在孫中山影響下，激發革命意志和民族精神，在台南、台北、苗栗、南投、台中等地曾多次發動反抗日本殖民統治的武裝起義，民國前1年的329黃花崗之役，參與其中的羅福星、許贊元兩位志士都是台灣人，殉難的留日學生林覺民，也是靠當時台灣首富的板橋林熊徵捐助路費，才得以搭船到廣州參加起義，民國成立後，台灣史上首位醫學博士杜聰明曾經和同班同學翁俊明（台籍日本女歌星翁倩玉的祖父）遠赴中國大陸，想在北京的水源裡投入霍亂病毒毒殺袁世凱，雖然計謀未成功，但是可以感受到台籍菁英雖遭日本殖民統治，仍心繫民國，在國民政府領導對日抗戰期間，還有鄒洪上將、黃國書中將、李友邦將軍等台灣籍志士奔赴大陸唐山，為自己的母國不惜捨命奮戰，台灣先賢先烈出錢出力，犧牲奮鬥，在中華民國遭遇國家興亡危難時刻沒有缺席，因為他們知道，台灣的悲運，只有中華民國才能拯救，大陸與台灣實則禍福相共。

民國26年7月7日蘆溝橋事變，對日抗戰全面展開，蔣中正委員長繼承孫中山先生遺志，重申收復台灣失土的決心。據估計七七事變爆發一年之內，台灣愛國青年紛謀響應回國參戰有5萬餘人，台籍志士在大陸重慶、南京、上海、廈門等地成立抗日團體，誓言打倒日本帝國主義，光復台灣。民國32年11月，中華民國、美國、英國3國領袖在埃及開羅舉行高峰會議，蔣中正委員長在會中正式提出，要求日本在我國所奪取的土地──東北四省及台灣、澎湖歸還中華民國。出席開羅會議的美國、英國領袖羅斯福、邱吉爾一致表達贊同與支持。此提議主張被列入《開羅宣言》。民國34年7月26日，中華民國、美國、英國3國發表《波茨坦公告》，重申《開羅宣言》諸內容應予貫徹實踐，也就是戰後台灣、澎湖必須重回中華民國懷抱。

民國32年11月，中美英3國領袖舉行開羅會議，蔣中正委員長在會中力爭戰後收回東北四省及臺灣、澎湖主權。（圖文：莊秉漢）

民國34年8月6日、9日，美軍分別對日本廣島和長崎投下原子彈，日本政府知大勢已去，昭和天皇於8月15日發布《終戰詔書》，內容明白接受《波茨坦宣告》，同年9月2日，在東京灣的美國密蘇里軍艦上，日本正式向盟軍最高統帥麥克阿瑟投降，當時我國委派徐永昌上將擔任對日受降代表團團長，日本投降代表團簽署《降伏文書（投降書）》，《降伏文書》第一條、第二條都提到「接受盟軍在7月26日向日本喊話的《波茨坦公告》」。由此可鑑，《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《降伏文書》一脈相承、環環相扣，為後文確認前文效力的過程，既然日本決定投降，就是接受《波茨坦公告》條件，同意落實《開羅宣言》內容。因此，中華民國政府念茲在茲光復台灣、澎湖在法理上是毋庸置疑的，何況美國政府亦將《開羅宣言》與《波茨坦公告》都列入《美國條約及其他國際協定彙編》，尤其日本《降伏文書》不但也列入，同時還納入《美國法規大全》跟《聯合國條約》，所以這些文件為美國與盟國簽訂的有效條約或協定，都具有國際法效力。

日本投降，台灣失土重光，台灣人無不欣喜萬分、奔相走告。民國34年10月15日，國軍在基隆港登陸，台灣民眾吟誦著陸游「王師北定中原日，家祭勿忘告乃翁」的詩句，唱著歡迎歌，歌詞內容是「台灣今日慶昇平，仰首青天白日清，600萬民同快樂，壺漿簞食表歡迎，哈哈！到處歡迎」，大家夾道熱烈歡迎國軍進入台灣。當時的《台灣日日新報》等報章上，均有大量商家行號刊登歡慶台灣光復的廣告。街上鑼鼓喧天，鞭炮聲不斷，戶戶張燈結綵。10月24日，蔣中正所任命「台灣省行政長官」陳儀搭專機抵達台灣，台灣同胞扶老攜幼，擠滿松山機場到台北所經主要街道，男女老少手舞青天白日滿地紅國旗，列隊敬表歡迎。日據時期倡導台灣地方自治運動的林獻堂與台灣主要仕紳陳炘、羅萬俥、辜振甫、洪元煌、林階堂等數十人，前往機場迎接陳儀，台灣民眾無不引頸期盼著日本殖民統治宣告結束。

民國34年10月25日在台北舉行受降典禮外聚集的群眾，歡慶台灣光復。（圖片來源：維基百科；圖文：莊秉漢）

國軍官兵參加中國戰區台灣省受降典禮於台北公會堂前合影。（圖片來源：維基百科；圖文：莊秉漢）

10月25日上午10時，台北市公會堂（現在的中山堂）舉行台灣省受降典禮，日本最後一位台灣殖民總督安藤利吉，向受降主官陳儀投降並呈遞降書，這是一個偉大時刻，中華民國自此恢復對台灣行使主權的開始，中外媒體鎂光燈閃爍不停，照亮會場，林獻堂受邀出席觀禮激動泛淚。下午3時，另有一場台灣光復慶祝大會，由林獻堂擔任主席，他致開會辭說：「我等由今天上午10時，日代表安藤利吉簽降完畢時止，經已光復解放，此後同胞務須同心努力來建設理想之新台灣，同時我等須念及此次勝利，實由於此次抗戰合於正義仁道之理想。……對於此次之勝利，除感激我們偉大領袖蔣委員長之德勳外，亦感謝盟軍之仗義執戈，拔刀相助」。接著，又有台灣同胞代表林茂生致辭，表達台灣同胞的心聲，強調光復事業第一階段完成，台灣人民齊心努力，期建設富美滿自由之新天地。

日本最後一位台灣總督安藤利吉簽署投降文件，中華民國政府恢復對台灣行使主權的開始。（圖片來源：維基百科；圖文：莊秉漢）

台灣光復，重回中華民國懷抱，對台灣先民來說是何等歡欣鼓舞，因為日據時期，日本人對台灣民眾壓迫桎梏，求學就業處處受到限制，台北帝國大學（現今台灣大學）校園中竟無幾位台灣人，學校更是侵略南洋的跳板，台灣同胞見到日本警察，更得低頭敬畏稱大人，台灣人不准擔任科長以上主官，貴重食物不准食用，貴重金飾更不能私有，剝削管制實質淪為次等公民，無怪乎《台灣光復紀念歌》的作者要以張燈結綵、重見天和地的心情，將這首歌唱遍台灣的城市與村莊。

「抗日戰爭勝利暨台灣光復紀念碑」建於民國88年10月20日，位於中山堂正入口的中軸線，記述昔日抗日戰爭和台灣光復歷程。（圖文：莊秉漢）

台北市中山堂，原為公會堂，抗戰勝利台灣光復受降典禮便在堂內舉行。（圖文：莊秉漢）

回過頭來看，民進黨政府為何對「台灣光復節」這般討厭呢？！說穿了，因為自從77年前的10月25日起，台灣又回到祖國的懷抱了，重返中華民國的版圖，中國恢復對台灣行使主權，這是台灣無數先民先烈為台灣奮鬥不屈之功，也是中華民國政府領導國軍抗戰而犧牲流血之功，日本戰敗才不得不放棄台灣、澎湖。這段台灣回歸中國的歷史，豈能容於民進黨政府所建構的「台灣價值」，當然欲去之而後快，「台灣光復節」成了其刻意抹去的台灣集體記憶。

於是，民進黨政府去除民國38年以後台灣與大陸的歷史聯結，並且刻意美化把台灣人當次等公民、掠奪台灣資源的日本殖民政府。持情而論，日本殖民侵略錯誤可以選擇原諒，那台灣先民與國軍先賢先烈共同浴血奮戰，最終日本無條件投降，台灣人民盼得光明的到來，難道不值得感念和慶祝嗎？！不能因為台灣的光復是因為出於中國抗戰的勝利，而刻意淡化就能抹去。

「台灣光復」是台灣先民對於漢民族的認同與殖民體制二等國民的經驗，這一歷史史實是不能割裂的，慶賀台灣光復節，實為榮耀對台灣前人的崇敬記憶，寄盼後世子孫繼續持守，因此，撫今追昔，珍視自由，守護和平。身為台灣人，於情於理，更應牢記「台灣光復節」此一重要紀念日。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）