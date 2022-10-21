南韓定期國會的「國政監查」3週快要接近尾聲，18個委員會一開會，無論那一個委員會沒有例外的朝野2大黨為文在寅前總統與現任代表李在明吵起來。執政國民之力黨猛攻文在寅與李在明的諸多弊案，反對民主黨雖人多，但呈現黨內「文在寅派」和「李在明派」分道揚鑣。

尤其，有趣的是，在台灣立法院絕對看不到的各種景象一一現形。例如，南韓國會法制委員會是「最熱門」，南韓選民每天透過電視實況轉播親自目睹，法務部長韓東勳1個人可以抵抗169位民主黨國會議員，有的出身法務部長、法官及律師等，也被打得落花流水。

甚至，近日南韓一家出版社要出版《韓東勳語錄》，包括韓東勳的就任稿及在國會的答辯等，彷彿句句玉律金科，可供大學生和年輕人參考與學習。上任短短6個月時間，韓東勳紅得發紫，有人推測2024年4月參選國會議員，也有人預測是尹錫悅總統2027年3月的「繼承人」。

南韓國會是「製造總統的機器」。前面有盧武鉉擔任國會議員時，因丟擲煙灰缸成名，後來當選總統。繼而尹錫悅擔任檢察總長時，說了一句「只看人民，不看總統臉色」辦案一炮而紅，終於被選民一眼看中選上總統。

首爾中央地方檢察廳偵辦重要案件特別多，因此，檢察長的地位僅次於檢察總長。新任檢察長宋庚鎬在國會表現突出，民主黨國會議員批評檢察官偵辦文在寅與李在明是尹錫悅總統的政治打壓與政治報復，宋庚鎬立即答辯稱：「檢察官只知道人民，並且依據證據和法理辦案」，讓質詢的民主黨國會議員啞口無言。

目前，韓東勳、檢察總長李沅石及檢察長宋庚鎬是尹錫悅的得力助手。南韓選民在問民主黨國會議員，文在寅執政期間可以用「積弊清算」亂辦人，現在，有什麼臉皮說「政治報復」呢？國會議員沒有尺度標準嗎？

黨代表李在明的左右手已陸續由檢察官起訴，李在明雖以律師的口才為自己辯護和切割，但檢方達一萬頁的起訴書，已經可證明應對任何「謊言」的挑戰，因此，李在明只剩數饅頭的日子了。

惟因李在明是現任國會議員，因此，享有「國會開會期間不受逮捕」的特權，因此，有人說會拖延至明後年4月國會議員改選。這下好了，文在寅在發抖，因為，檢方已起訴前國防部長徐旭等人。至今，被傳訊的還有青瓦台秘書長、統一部長及國情院長，暗示起訴「最終目標」文在寅也不遠了。

南韓選民看到國家的變化，從總統尹錫悅至基層檢察官，大家都一起動起來，為人民打拚。台灣的大官和檢察官只為「五斗米折腰」，聽從蔡英文一人的指揮，這個國家怎會進步發展呢？

蔡英文和民進黨政府專責選舉能事，不重視台灣人民的民生。看看南韓的轉變，趁著此次地方選舉機會，好好讓台灣人民教訓他們吧。

（作者係韓國昌信大學榮譽教授）

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