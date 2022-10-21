選舉投票日將屆，北台灣戰況激烈，其中又以桃園被視為關鍵一役。因民進黨台北市長候選人陳時中犯下太多錯誤，很可能出現「棄保」效應，新北市更是早已大勢底定，唯獨桃園選情民進黨和國民黨至今仍在伯仲之間，民進黨看似老神在在，反倒脫黨參選的鄭寶清不斷放炮，竟指鄭運鵬是扶不起的阿斗。

桃園被視為重中之重，一方面，這是檢驗鄭文燦8年政績的信任票，一旦敗選，2024賴清德上位機會便大增，這不僅翻鄭文燦的盤，更是翻蔡英文的盤。另方面，當初林智堅「論文門」延燒後即刻止血，民進黨就是擔心「一屍五命」，桃園最後若真敗選，表明民進黨九合一選情將「兵敗如山倒」，選後小英也必陷入跛腳危機。鄭寶清是發揮了老黨員骨氣，罵鄭運鵬欠缺必贏、要贏的鬥志，是恨鐵不成鋼。

但鄭寶清沒說錯。對民進黨瞭若指掌的鄭運鵬，不會不知桃園選戰的關鍵性及對2024大選的影響，但為何他表達不認同？這有三種可能，一是對手提出的說法就反對；二是為自己可能敗選施打預防針；若以上皆非，那就是因太了解民進黨的運作模式，才會說與2024大選無關。畢竟上屆2018年九合一大選，蘇貞昌在新北市大輸侯友宜近30萬票，還不是照樣當閣揆。選舉輸贏從來不是唯一標準，最上位者的意志才是。

鄭運鵬在桃園的選戰策略確實讓外界摸不清，28天內推25項政策，這是要民眾練速讀嗎？是表達自己很快進入狀況，還是行禮如儀，反正市民不會看？於是近月以來的桃園選戰就成了「張善政不斷推新政，鄭運鵬不斷罵新政」的對戰模式，讓人摸不著頭緒，還真的很無厘頭。