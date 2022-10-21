中選會日前宣布，確診者與居家隔離者不得參加今年年底的地方選舉投票。他們似乎認為，確診者與居家隔離者依法都在隔離中，本來就不能出門，所以自然不能投票。

當在野黨質疑這種措施剝奪人民投票權，而且對比「確診者亦可出門應考」的大學考試（指考、分科考試等），為什麼選務單位無法設計出兼顧「投票權」與「防疫需要」的措施時，中選會開始走鐘。李進勇主委先是說，這是依法辦理，很遺憾但沒辦法；後來居然還扯上司法院大法官釋字第690號解釋。然而，這些說法都是不成立的。中選會與各級選務單位的確有義務也有能力讓確診、居隔的國民也能投票。非不能也，乃不為也。

首先要說，「選舉權」是民主國家中人民最重要的政治性基本權利。能夠用投票展現民意，促進政權輪替，也是台灣不分黨派引以自豪的成果。它不但是憲法第17條保障的「權利」，更是憲法第2條揭示的「國民主權」原則之展現——藉由行使投票權，國民不只是被統治的臣民，更是國家的主人。所以，要限制或是剝奪選舉權都必須是萬不得已，絕無其他替代途徑的嚴重事項，方可為之。單純的行政負擔、手續不便，都不能構成限制投票權的合憲理由。

那麼，除了「不投票」以外，有沒有其他可以讓確診、居隔者投票兼顧防疫的方法呢？其實大考中心這兩年在處理確診考生參加考試，另外撥出考試場地並準備防疫措施的經驗，就是可以參考的作法。國家主人行使投票的「主權」，決定的是國家命運，其重要性並不亞於高中畢業生參加指考。如果隔離中的考生可以特准出來考試，隔離中的公民也應該在適度規畫投票動線的前提下，被許可到場投票。

至於所謂「釋字第690號」，那就是完全在打法律泥巴仗，欺負大家「聽到法律名詞就頭昏」。大法官在釋字第690號解釋，其實只是在說《傳染病防治法》的「強制隔離」（當時主要關切的是強制至醫院或其他指定處所隔離）雖然沒有「法院事先許可」但也並不違憲。現在各界要求讓居隔者出來投票，並不是在批評「強制隔離制度違憲」，更沒有主張「應該由法院裁定方可隔離」。人們只是認為，「隔離中」的病人或家人，可以例外地在投票日當天，在安全的保護措施下，短暫出來投票。就像是現在在居家隔離中的人，如果碰到地震、火災，當然可以出門而不受處罰。居家隔離者可以參加大考作為隔離的「例外」，投票為何不可？

對照一下大考中心在7月發布的「111 學年度分科測驗確診及具感染風險考生自主填報注意事項」，可知當時也是區分了不同層級的染疫情況，決定是否、如何應考。基本上，如果是收治在加強版的檢疫所或醫院，那由於情況較為嚴重，還是不能應考。但若僅屬輕症或無症狀者，那就可在居家照護試場應考。若僅屬密切接觸者，則在一般考區的隔離試場應考。中選會也可以如此分流，並確定保持社交距離、配戴口罩，加上消毒等其他防疫措施來處理。至於仿效韓國或其他國家設計更好的投票場地與制度，那早就是中選會該做的事了。

全面拒絕確診或居隔者投票，還有另一個風險：輕症確診者（或自覺有輕微症狀者）乾脆就不要快篩，不要通報。反正現在雖然確診者多，但絕大多數都症狀輕微。如果確診還不能投票，勢必會有一些人秉持著「不篩檢、不通報就不會確診」的心態，根本不通報，當天大剌剌去投票。這樣反而因為沒有保護與社交距離，更容易造成傳染現象。

中選會目前提出的理由，其實多是技術性的問題。增加投票場所與分流，或許真的會增加行政成本。但相比起公民行使主權，人民做頭家的神聖使命來說，這些成本與負擔正是政府要努力去克服的。何況新冠疫情這幾年，許多防疫措施的合法性其實都是中央疫情指揮中心說了算。有了大學考試作為先例，只要有心，指揮中心與中選會做些協調討論，必能找出合適的方法讓人民投票。別錯拿大法官解釋來當擋箭牌了。（作者為國立政治大學法律學系副教授）