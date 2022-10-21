美國公布《國家安全戰略》報告，正式宣告美中進入「長期、全方位、零和」的戰略競爭，贏得競爭成為美國全球戰略最優先要務；同時在中共二十大期間，美國決策官員不斷放話，揚言中共會加快統一進程，前澳洲總理陸克文形容美中關係已到了「失控」地步。化解嚴峻的安全危機是國家領導人最重要的責任，蔡英文政府對脫離美中戰略競爭漩渦卻是束手無策。

拜登政府界定未來十年是戰略競爭的「決定性」時期，二十大後，中共領導人習近平的第3個、甚至第4個5年任期將決定大陸未來走向，其中包括處理統一問題，重塑世界秩序及傳統地緣政治的權力結構都處於歷史性的拐點，令國際社會不安的是，美中敵意與衝突的風險如螺旋般上升。

綜合美國國安戰略與習近平在二十大的演說，表面上，美中仍有「和平共存」與合作的空間，但在行動面，雙方卻是更為挑釁、好戰，美中建設性接觸及共同對抗氣候變遷、大流行、糧食危機的跨國挑戰淪為空談，連各界寄望的11月首次拜習實體峰會都傳出變數。

習近平在統一問題上所稱「絕不承諾放棄使用武力，保留一切必要措施的選項」是中共一貫立場，2019年的《告台灣同胞書》40周年談話中就有同樣的表述，但美國決策官員擴大解讀中共將加速統一，除了凸顯中共對台灣的軍事脅迫，更要以「台灣牌」擴大美國在戰略競爭的正當性與合法性。

美國國務卿布林肯日前在史丹佛大學表示，中國已做了一個根本性決定，北京決心在更快的時間內實現統一；美國海軍軍令部長吉爾迪上將更聳動指出，不排除中共最快今年就會展開攻台行動。但多數美國學者專家認為，統一固然是習近平的重要政治議程，但中共官方從未提出任何時間表，也沒有跡象中共要採取軍事行動。他們分析，中共目前沒有能力武力犯台，也不會因爲國內壓力貿然採取軍事行動，美國官員的言論刺激中共，製造台海緊張，反而加速戰爭的可能性，並不符合台灣利益。但國安局長陳明通還要迎合美方表示，2023年的狀況比較可能是「以戰逼談」，對重大國安議題喪失獨立自主立場。

除了外交、政治與軍事層面，拜登的國安戰略最重要、特殊的面向在於彰顯核心科技對軍事、經濟與安全的重要性。拜登政府通過《晶片法案》提升國內晶片製造能量，在國際推動美台日韓「晶片四方聯盟」，同時祭出對中國嚴格的出口管制，三管齊下不惜與中國的科技與經濟脫鉤，就是要阻止中國成為科技經濟大國，破壞中國戰略競爭力。

不同於日、韓的消極態度，蔡英文政府以為「矽盾」可以護台，甚至祭出「護國神山」台積電配合。但陸克文直言，美國為了半導體協防台灣根本是胡說八道；台積電創辦人張忠謀則告訴外媒：「如果發生戰爭，台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀。」都在打臉民進黨誤判形勢，決策錯誤，造成台灣的半導體產業、甚至國安蒙受美中競爭的連帶損害。

對中共的威脅固然不能掉以輕心，但蔡政府戰略偏差，主政6年國力衰退，任憑兩岸關係惡化，現在更曝露於美中衝突風險之下，缺乏責任感與使命感，反映的就是「2024年後不是我的事，是下一代的事」的心態。

（作者為資深媒體人）