時間是記憶的長河，是真是假不見得有真理？也須服膺政治？

民進黨台北市長候選人陳時中遭爆，16日晚間赴內湖區勘災，座車三度違規迴轉、違停占用公車停靠站、闖紅燈。陳時中被警察盤查時說了什麼他說詞反覆，國民黨台北市議員徐巧芯抓包還原監視器畫面。19日陳時中再被追問細節，竟連續8度跳針頻頻打斷記者問話，一再重複「我不知道」、「我不清楚」，就連自己勘災當晚是否在車上，也直呼「我不知道」。

陳時中記不清楚事情不是首例，前陣子他打臉黃珊珊說，防疫旅館不是台北市首創，事後被證明不對。疫苗採購的價格是多少？高端疫苗有沒有買貴？中央疫情指揮中心說必須保密。我們對過去的事情可以說記不清楚、不知道，但時間一直在走，過去所累積成的現在，難道沒有意義？我們又要如何看待未來的時間？

加拿大科學與科技史學者史考特‧艾倫‧強斯頓寫下了《時鐘在說謊：科學、社會與時間的建構》一書，說明時鐘如何成為現代人不可或缺的工具。在19世紀之前，所有的時間都是地方時間（local times）。巴黎的時鐘與莫斯科的時鐘並不需要相互校正。不論是徒步還是騎馬，來往於城鎮之間的旅行都沒有快到需要考慮距離中午或是超過中午幾分鐘、幾小時。在那個時候並沒有所謂時差的問題。一直到了19世紀中期才開始出現改變，鐵路與電報的發明創造了一個相互聯接的新世界，各城市之間的時差突然變得重要。電報需要細心協調發送者與接收者之間的時間，鐵路若是沒有精確的時刻表，就會面臨生命損失的重大威脅。因此，為了避免混亂，必須有一套各方都同意的新計時系統，計時成為全球標準化的系統於焉誕生。

這些新科技無庸置疑為時間的標準化帶來動力。不過世人當初化解全球計時的挑戰的解決方式，並非由科技來決定，而是透過社會與政治途徑形成。人類要掌控一切的野心已超過技術水準。國家、專業與商業的競爭，再加上階級的不平等與殖民地的爭奪，讓大家都接受統一的計時。儘管原本計時的來源並不缺乏，當時鐘錶已廣為流行，市政廳與火車站的牆壁上都掛有裝飾用的大鐘，各個不同的宗教在全球許多地方都會以鐘聲來提醒信徒，太陽與潮汐也可以用來粗估時間。

但時間從來不是靠科技訂定的，當初入境隔離的3+11政策，如今放鬆的0+7，因著環境時空的變化，但做決定的考量還是依政治。國際解封，國外旅遊價格飛漲，機票賣多少錢合理？買賣雙方認了算。當年《一九九五閏八月》嚇死大家，如今盛傳「2027解放台灣」境內沒人在乎？這一切都證明政治凌駕了一切。

正當選舉期間，難道我們對時間與承諾無感？任憑時鐘在說謊也沒關係，回到那個不在乎時差、不信真理的時代？這個時刻令人更讚佩埃及人對天文時間的重視與追求，在阿布辛貝神殿深達60餘公尺最深處有4座神像，每年2月21日（拉美西斯二世的生日）及10月21日（拉美西斯二世的登基日）這兩天，陽光會直接照進洞內最深處，照射在拉美西斯二世的神像身上，每年不變。什麼才是「真時」，又有哪些是在說謊，不會依當時政治與周遭環境而定。我們該追求的也許正是這樣神奇的陽光！

（作者為台北市出版公會理事長）