人民幣欲振乏力，今年以來貶幅達13.7%，近日更跌破7.2大關，為2008年金融海嘯以來15年新低。跌跌不休的人民幣，除平添國內金融市場動盪、不利經濟維穩外，也可能誘發資金外逃、加大人民幣貶值壓力，形成惡性循環。更不用說，當前全球經濟正受通膨所苦，大陸物價問題雖不若歐美國家嚴重，但也難保持續走弱的人民幣不會進一步引發輸入性通膨，惡化大陸經濟情勢。

穩經濟必須先穩住人民幣

根據國際金融協會(IIF)統計，受到強勢美元影響，今年以來外資加速從新興市場撤離，其中又以大陸最為嚴重。過去8個月，股、債兩市加總淨流出金額超過千億美元。人行為遏止貶勢，增加對外匯市場干預的力道。

譬如，9月初人行無預警調降外匯存款準備金率2個百分點，從8%降至6%，並於9月底將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0%上調為20%，甚至要求各大國有銀行海外分支機構在離岸市場大舉拋售美元，都是希望藉由政策宣示與實際行動，來穩定外匯市場預期，減緩人民幣貶值壓力。

只是，在大勢所趨下，加上大陸為刺激經濟持續寬鬆貨幣，與主要國家緊縮貨幣動作背道而馳，境內外利差逐漸拉大，人民幣阻貶效果大打折扣。不過，這並非意味人行阻貶行為錯誤，人行如果不介入，人民幣貶勢與貶幅會更兇猛，將對經濟維穩政策帶來嚴重負面效應。

有一好，無兩好。事情往往很難兩全其美，政策施行，也是如此。現階段，對大陸長遠發展來說，穩經濟絕對是首要之務。不管是中期2035遠景目標，或是長期2049年建國百年目標，想要達成，都需要穩定的經濟動能，源源不絕提供底氣支撐。經濟下行風險嚴峻，北京不可能坐視不理。

而在這個過程中，適時推出工具阻貶人民幣、削減市場對人民幣貶值預期，就成為人行責無旁貸的使命。就短期而言，穩定人民幣等同穩住外資對大陸的信心，除可降低外資出走誘因，亦可創造有利吸引外資前來環境。特別是面對大國競爭日益激烈的全球變局，如何積極爭取與吸引具戰略意義或高技術含量外資投入，已成為各國角力重心。

強勢人民幣擺脫美國束縛

從中長期角度來看，維持人民幣匯率穩定甚至一定程度的強勢，不僅有助大陸經濟結構由外轉內調整，也符合大陸整體國家戰略目標。目前北京正積極推進國內國際雙循環戰略，打算透過深化改革與市場開放，加快腳步從世界工廠過渡到世界市場，並藉此擺脫美國的制裁與束縛。在開放的總體環境中，強勢人民幣，更有利於達成此中長期目標。

背後邏輯，不難理解。不管是想要擴大內需市場，或是提高工業生產自製化（國產化）比重，抑或是追求科技自主化，強勢人民幣都有助降低企業進口與舉借外債成本，甚至吸引外部資源與技術流入。此對大陸內需市場與產業結構的轉型升級，無疑可收事半功倍之效。更何況，隨著中美競合關係日趨白熱化，強勢人民幣更是提升大陸國際話語權的一大利器。

近年人民幣國際地位漸漸提高，SWIFT數據顯示，人民幣國際支付份額於2022年1月提升至3.2%，全球支付貨幣地位僅次於美元、歐元、英鎊，居第4位。IMF今年第一季統計，人民幣占全球外匯儲備比達2.88%，排名第五，人民幣可自由使用程度提高。隨著西方國家對俄羅斯經濟制裁所造成的金融混亂，人民幣國際地位可望進一步提高。

在多變的外部環境下，適時適度拉人民幣一把，為經濟轉型升級注入正向力量，將是接下來的考驗。就如同習近平在二十大工作報告所強調的，未來大陸仍將堅持高水準對外開放，加快建構以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

想要達成這個目標，除了內需市場需要自我提升與轉化之外，還需要強勢人民幣推波助瀾。畢竟，做為聯通內外資金橋樑，人民幣居中扮演的角色遠比想像中重要。