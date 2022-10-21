仇恨動員永遠是最廉價也最有效益的選舉操作。近年來，候選人花時間在動員選民仇恨情緒，遠遠勝過談論政策的比重。不可否認的是，從歷次選舉經驗來看，簡化的操弄仇恨與對立的確是最快且最有效凝聚選票的方式。

民進黨從早期操弄的省籍情結，到中期的轉型正義，以至於近期的抗中保台，本質上都不脫離透過簡化二分法與相對剝奪感，快速凝聚民眾的仇恨情緒，以便喚起選民對候選人的快速抉擇。

然而此次地方選舉，民進黨在全台的仇恨動員可謂是踢到鐵板、吃足苦頭，不但成效不彰，更可能遭受仇恨動員的反噬。尤其是台北與新竹兩地的選情更是仇恨動員的反指標，民進黨越發動攻擊，就越催生教訓民進黨的氛圍與催化選民自動棄保，進而一再推升蔣萬安與高虹安的民意支持度！民進黨低估了陳時中的仇恨值及死不認錯的個性，是造成民進黨多個縣市選情一直處於劣勢的主因。

如今，距離投票僅剩不到40天，民進黨有意無意透過各種管道釋放出中共恐加速犯台期程的訊息，無非是精進過去「抗中保台」的操作，期待仇中情緒與廉價的仇恨動員能再次發揮小兵立大功的成效，以逆轉當前的劣勢。然而，民進黨忽視了發動仇恨動員必須建立在自家候選人無法誘發選民仇恨情緒的前提下，才有操作的可能。

但事與願違，中間選民對陳時中的防疫表現與蔡英文瞎挺林智堅的印象過於深刻，且不論是蔡、陳兩人或是行政院長蘇貞昌，都吝於為錯誤政策向人民道歉，以至於民眾對於陳時中或民進黨的仇恨值始終居高不下，讓過於意識形態的抗中保台牌，終究扭轉不了選民因為有親身感受，如擋疫苗與挺抄襲，所形塑出對民進黨的厭惡感！

此外，過分操作抗中保台牌勢必無法迴避役期延長的問題。但民進黨深怕選前宣布延長役期會造成年輕選票流失，因此國防部對於正式宣告役期延長的時間點始終曖昧不明。民進黨讓國防議題也淪於政治凌駕專業，無形之中減損了民進黨抗中保台的決心與可信度，自然使得抗中保台牌於選戰中的仇恨動員效果遞減。

選戰已進入最後時刻，社會上教訓民進黨的氛圍逐漸成形。藍、綠、白都深知，任何議題的攻防都沒有比高端疫苗或論文抄襲案更能聚焦媒體與凝聚支持度。但隨著日本否定高端疫苗效力與林智堅雙論文抄襲確定後，相信連民進黨都自知及早停損才是上策。但由於民進黨死不認錯的性格，致使其無法轉移戰場而深陷其中。

如今民進黨進退兩難，道歉無法止血，更可能加速支持者離去，但不道歉亦是對候選人凌遲，最後恐只剩南部深綠縣市了。

（作者為立委國會辦公室主任）