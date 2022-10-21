當蔡總統率一干高官挽起袖子打高端疫苗，民進黨發動大內宣狂洗腦「打高端，愛台灣」時，應該沒想到今天要為自己擦屁股擦得屎臭四溢。被蔡政府當成白老鼠的「高端戰士」們，現在接著要當全球首見的「六劑戰士」。蔡政府決策時的冷血、貪婪及濫權已經在全民面前一覽無遺，100萬人的健康被玩弄，卻沒一個人出來道歉負責，真是腐爛到骨子裡！

六劑戰士成無辜白老鼠

打從一開始，高端疫苗就注定失敗，因為蔡政府為了取巧，讓國產疫苗不做正規的3期人體試驗，改採全球獨一無二的「免疫橋接」模式，用擴大的2期試驗與其他疫苗做抗體比較，數據不比人家差就發給「緊急使用授權」（EUA）了。這個決策注定高端難以得到國際社會接受，因為3800人的擴大2期試驗，和1、2萬人的嚴謹3期試驗完全不能相比。高端沒有好好做完3期，其他國家就不敢認可，因為畢竟要為自己國民的健康負責，何況舉世有那麼多經過大規模完整試驗研製的優良疫苗，人家不必為一個走邪門歪道的小疫苗冒險。

這也是為什麼高端誇口今年可以在海外賣上億劑，至今卻只有台灣政府這一位買主，未來也沒什麼希望銷出去，因為連和高端合作3期試驗並發給EUA的巴拉圭，也1劑未買，其他國家又怎會有興趣？莫德納和輝瑞都推出次世代疫苗了，高端疫苗已經落伍；想打副作用少的重組蛋白疫苗，也可以選能拿出3期報告的Novavax，不必屈就高端。

高端和巴拉圭合作的3期試驗一樣是做免疫橋接，根本不是真正的3期，至今高端也還沒交出保護力報告，蔡政府如此荒腔走板的疫苗政策，對得起國人嗎？疫情指揮中心聲稱免疫橋接是國際認可的趨勢，但現在疫情已近3年，很多國家大多數人口均曾染疫，世衛組織才認為難以再做對照研究，而台灣一開始就在缺乏醫學依據下草率做出省略3期的決定，卻是無法掩蓋的事實。

研發國產疫苗的政策是對的，為了扶植國產疫苗產業並累積經驗，價格高些也無可厚非。問題是蔡政府硬推半成品，還一路掩護，高端只是一個不及格、效果不明又沒前景的疫苗，蔡政府卻敢讓它打進人民手臂，給它掛上「愛台」招牌，道德綁架人民埋單，還阻擋民間捐贈BNT疫苗，草菅人命莫過於此。

黑幕重重只能護航到底

蔡政府不承認高端疫苗是個爛尾，一方面希望世衛組織的團結試驗計畫有好結果，二方面和各國交涉希望爭取認可，三方面期待隨著疫情趨緩，各國取消入境疫苗規定，現在高端也考慮負擔赴日者PCR費用，但這些都不能掩飾政府對高端決策的重大瑕疵。至於背後是否涉及黑箱貪瀆、官商勾結、內線炒股，更是在衛福部將疫苗採購資料列為絕對機密下，顯得其中有鬼。高端只是一家民間公司，做不出疫苗台灣不會亡國，蔡政府為什麼為它護航到了不顧法規、臉面的地步？蔡總統等高官大作接種秀，前指揮官陳時中也在記者會上頻頻吹捧，綠營大內宣及側翼網軍則搖旗吶喊，蔡總統還誇讚打高端的民眾「死忠」。今天再看「死忠」倒像是一句輕蔑的嘲諷。

高端這個爛攤子已經千瘡百孔，蔡政府卻仍然不認錯不道歉。開放想赴日的高端戰士補打其他疫苗，也只是為了安撫民眾。但補打等3劑生效還要4個月，想賞楓的民眾只能明年去賞櫻了，這救得了民進黨的縣市長選舉嗎？而且，全球首批打6劑疫苗的高端戰士們，身體要承受什麼風險？不知道。有做過人體試驗嗎？沒有。蔡政府的開放6劑決策，完全是個政治性決定，不是有科學依據的政策。

打高端的人等於白打了，但高端可沒有白玩一場，畢竟拿了政府的採購金，炒股的人也賺得盆滿缽滿，光吃台灣這塊市場就已經吃夠了，只有高端戰士們愛台愛了個心酸，當真是死忠者死得快。

高端第1劑有100萬人接種，打第3劑的只剩30萬人，顯然有7成中途跳船了，如今補打疫苗，更讓民眾對高端的信任度歸零，蔡政府的公信力也跟著崩壞。只是高端背後的黑幕，為什麼監察院、檢調都沒有追究？