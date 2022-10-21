自日本政府宣布10月11日起開放自由行旅客入境後，引起出國旅遊首選日本的國人極大的興趣。然而令人失望的是，必須要有接種3劑新冠疫苗始能入境的規定，而且是要日本認可的廠牌，但我們的高端疫苗並未包括在內。原來中國大陸生產的國藥及科興疫苗也未列入，但規定後不久日本又開放這兩種疫苗。

上述情況頗令我們的中央疫情指揮中心難堪，於是便有了「我們可以再等看看，因為日本政府隨時都會調整，我們會繼續與日本相關單位協商，爭取開放打高端疫苗者入境」的說詞。由於注射高端疫苗者將須自費做PCR，引發民眾極大不滿。為此前台大醫院感染科醫師林氏璧也為高端講話，認為接種高端者仍可直接入境，免PCR，因為「未來有可能再也不看接種紀錄」。

如今看來中央疫情指揮中似乎對日本已經不抱希望，換言之就是和日本政府的溝通未能成功。為了消除民怨，只好在19日下午公布「補救辦法」，亦即自本日起，提供接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種1至3劑台灣核准專案輸入的疫苗，但需與前一劑間隔至少12周（84天）；如此將迫使逾30萬人3劑皆施打高端的民眾還有得等了。

「錯誤的政策比貪汙更可怕」。記得去年6月初有報導指出，曾經在總統選舉期間公開支持過陳水扁和蔡英文，且當過台大醫院醫學研究部主任的中研院院士陳培哲，因為不願為尚未研發成功的高端疫苗背書，乃於5月底辭去「衛福部食藥署」疫苗審查委員的工作，同時還指出「該委員會已不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自蔡英文總統。」

「不聽專家言，吃虧在眼前」。根據審計部的報告，目前有786萬餘劑新冠疫苗至今年11月到期；而衛福部長薛瑞元也已在立法院表示，目前共銷毀疫苗400萬劑，高端佔120萬劑，其餘銷毀的是以AZ疫苗為主。有許多AZ疫苗是民間機構所捐贈，銷毀還不至於那麼心痛；高端疫苗可是花費大量公帑所購，若每劑僅以陳時中所透漏的750元計算，120萬劑就是9億元，

我們常聽人說，「當官的不把公家的錢當錢用」。如今不僅是花錢，高端疫苗的效果還不被人認可，真是可悲又可恨。過去因打高端進不了美國，陳時中還喊出「世界不是只有美國」，現在要選台北市長的他，還敢向日本嗆聲「世界不是只有日本」嗎？安倍晉三「台灣有事，就是日本有事」的豪語，現在應該改成「台灣有事，關日本甚麼事」才對。

其實，10月初知道打高端疫苗者赴日本有困難時，就應該立刻依照赴美國補打規劃。現在希望「先觀察日本規定調整可能性」的指揮中心，已經等不及的宣布開放「補打規定」。這除了說明「與日本溝通無望」之外，也算是打了自己的嘴巴。（作者為大學英文講師）

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