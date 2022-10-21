10月16日接到義交的傳訊；「大哥，我感冒未癒就不來晚宴，另外找時間，由我來作東」。我在餐會和他連上線，讓他和席上朋友們愉快說了話。隔天下午，我電話義交，但他沒回我的電話。我開始有著不祥的感覺，因為義交從來沒有這麼久未回電。傍晚，驚傳他已離開他執愛過的世界。

我趕到三總醫院，他已安祥躺著。我多希望他只是睡著，但這只是「希望」，我明白我們已天人永隔了，我頓時淚崩。

這次富美和我回國需疫情隔離。義交送食物，竟會想到送「特殊」美食，包括了「鼎泰豐」。這是他待朋友的用心良苦。我們可自由活動時，我們就到花蓮看傅崐萁委員，義交臨時去不了。回來我們就一起應圓山飯店陳愷璜經理之邀，盛宴歡聚兼賞夜景。愷璜是我們前立院助理，如同家人。次日我們又和吳敦義前副總統一起午餐，是老朋友歡欣相聚，義交是我們朋友群的核心。這次旅居大陸的至友林達光、羅必張等都回來。我們「親民家族」也在台北會聚，然而他竟在此時離我們遠去，留下我們無盡的悲悼。

義交當過新聞處長後，蟬聯了四屆立法委員。他擔任公職，繼膺任民代，皆盡心盡力。他做事嚴謹，處世則平易近人。我最讚賞他的絕對清廉，涉公款必小心翼翼，絕不私沾一分公款。我遍讀清官史頁，我認為黃義交才是天下第一清官。有次前院長郝柏村要我陪他一起到台中為義交助選。在車上，我們談了許多往事。我很驚異郝院長怎麼記得我們這麼多政治往事？這些事，他說不是用「筆記」，而是用「心記」。

他注意到，義交和我是最草根的台灣中部人，卻無「本省、外省」之分。郝院長以一級上將當上院長時最風光，我在立院質詢他時，特在看板寫著「了不起」三字，他謝了。我接著要院長逆向讀，要憂心「起不了」，才能成就「了不起」。他說他「心記」義交和我一些平凡政事主張，這些平凡政見確實都是人民的基本需求。

義交是文化大學中美關係研究所碩士。他留學英國，在牛津大學外交官訓練所畢業。他每天都要研讀國際事務的各類書本、雜誌，30年不斷。他的個性及學養，加上一表人才，他應是最優秀的外交官。然而他只在年輕時，短期以新聞官駐節美國華府。那時，他的夫人音樂家鄭春悅，是我女兒的鋼琴老師。我認為我國最需要像他這樣的外交官，然而他一生卻懷才不遇。我們兩人常常討論國際外交事務，尤其中美關係。

他認為外交，天經地義自應是促成國際友誼和睦，造福人民。然而現今台灣外交官要忙著軍購，且以此「成就」受到讚美。報載最近這批新軍購要「微增4億元」，僅一項軍購就是天文數字，4億元應不是「微增」。對深諳外交哲學的義交，軍購、軍演都會勞民傷財，又最後驅民入淵。且美國與中共因而更敵對，非但台灣受害，也使全世界遭受世界二強交惡之害。義交和我都憂心為何我們不能朝向和平，而要後退到戰爭邊緣？

義交一生最被羨慕及被嘲笑的事，應是他和多位「美女」錯綜複雜的情史。因為這方面，我較瞭解真實內情，也協助他處理過，所以對此事既不羨慕也不忍嘲笑，反而是深為同情。義交的最大麻煩是，不管這些女士多麼胡言鬧語，他是絕口不出惡語回應。因而有「美女」總是得寸進尺，反而鬧成無寧日。

在義交心中，確有段美麗的回憶。在虎尾中學高二時，由這位可愛女孩的堂兄介紹，他認識了她。在當時這位女孩很快又去巡迴演唱。十幾年後，她到美國華盛頓，他以駐美新聞官到機場接她。兩人異國相逢，自是喜相逢。她就是名揚國際的鄧麗君小姐。

今年1月龐建國委員墜樓，10月黃義交委員又墜樓。他們兩人都是這時代最優秀的政治人才。他們憂時憂國，在滿朝虛偽的年代，他們嘔心瀝血求真而不得。但見「黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴」，其間孤寂和痛苦，恐難為人道。他們最終以身殉，成了「今之屈原」。

知識分子的人生大道，總是執著於「真善美」的順序。愛因斯坦在1931寫下「善、美、真，這三項理想照亮了我的道路」。他調整了真、善、美的順序。求真道上，往往爭論不竭。義交在月前也和我談起，在求「真」不得，可行「善」為先。行「善」的範疇多廣泛包括教育、環保、醫療…，是可獨善其身。可悲的是當他提出此見解時，我並未察覺，此事對他的急迫性，現在察覺已太遲了。

義交，您走後，我很茫然。這世界，怎麼可以沒有了您？

（作者為前立法委員）

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