這些年來，身為「台二代」的她與母親共同運營了「一家兩岸」微信公眾號，裡頭紀錄了很多兩岸故事和在武漢生活的點點滴滴。「『一家兩岸』設置的初衷很簡單，因為家裡是兩岸家庭，而近些年來兩岸官方上的關係其實非常緊張，兩邊的媒體在新聞報導上也有一定態度偏向，和我們親身瞭解到的實際情況不完全相同。再加上資訊傳播中還有很多把關機制，兩岸人民收到的資訊其實是不太對等的。如果連新聞這樣為數不多的消息傳輸管道都有局限，我們希望能用民間交流的形式進行補充，展現一個更全面的大陸和台灣，成為兩岸溝通的橋樑之一。」

●用新媒體溝通兩岸

她與母親想試著線上進行兩岸交流，於是創辦了這個公眾號，主要是分享她們在台灣和大陸的生活經歷、遇到的人，希望無論是在台灣還是大陸，「一家兩岸」的文章是她們一家人親身的經歷，希望能讓更多人瞭解彼此，消解刻板印象，產生更多交流溝通的可能。

作為一名新聞傳播專業學生，作為兩岸婚姻家庭的一份子，佩珊希望能夠持續書寫和傳播兩岸故事，她一直相信，文字總會抵達。除了繼續辦公眾號、寫文章之外，她也在考慮用多媒體的形式進行內容生產，製作視頻、H5等讓形式變得更好接受、更方便傳播。目前「一家兩岸」已經在今日頭條創建了帳號，她也會繼續開拓其他的內容和形式，讓兩岸形象呈現得更加多元、更加全面。現在社交媒體傳播很廣，多去創作、講述，總能有收穫、總能有效果。

●兩岸交流的和平使者

佩珊作為在大陸成長的台生，更傾向於關注大陸台生這個群體，她一直非常關心如何讓台生們親身瞭解了大陸的發展情況、直接接觸大陸人。她從這裡切入並進行過一些調研，瞭解台生們願意接受或者樂於接受的宣傳策略和活動形式，並且發現目前部分活動的宣傳色彩太重，往往是單方面輸出，而非雙方的交流；很多時候活動也都是台灣人而沒有陸生，交流也僅在小圈子裏，效果甚微；還有一些活動在形式上不能完全滿足大家的需求，希望策劃時可以更加貼近年輕人的想法。「作為『台二代』，我認為這些情況就是我們可以去瞭解、甚至進行回饋的。」

她始終感覺台生群體更多是刻板印象的打破者和真實的呈現者。「多參加活動和觀察生活，才能更好瞭解兩岸動態，更好交流傳播。」佩珊作為兩岸婚姻家庭的一份子以作為兩岸交流的使者而感到驕傲，她認為兩岸婚姻的第二代更應該肩負時代的使命感。

最後，佩珊也希望在大學畢業後，能夠真正回到家鄉台灣繼續深造讀研，首選的夢想是去台灣大學！相應的，她也歡迎更多台灣青年能夠來到大陸生活發展，因為兩岸的差距並不很大，很快就能適應大陸的生活，特別是大陸還有很多台灣朋友會一起互相幫助。現在大陸也有很多創業優惠政策，台灣青年可以獲得很多大陸發展的紅利和機會。「雖然近幾年大陸的就業狀況很『卷』，競爭異常激烈，但她覺得還是有很多空缺的。比如台灣的公益事業做得很不錯，能不能適量引到大陸來？台灣的西點好吃又便宜，大陸的西點價格很高，能不能形成價格優勢？這些都是可以考慮的。」

如今這位00後的台北女孩，正用自己的方式書寫兩岸故事，促進兩岸融合，希望讓更多的兩岸青年彼此認識和交流。因為她是00後武漢「台二代」，她在用新媒體做兩岸交流的和平使者。（侯聪明/自由撰稿人）