美國媒體日前報導，賓州大學知名財金學者席格爾（Jeremy Siegel）痛批聯準會（Fed）可能犯下逾百年來最大的政策錯誤，恐釀成經濟大衰退。他首先批判一年前未即時升息讓通膨失控，接著又批評這次過度緊縮貨幣政策，恐使股市、房市大跌，導致經濟大衰退。席格爾教授的論點只對了前面一半，亦即升息太慢導致通膨失控，但後面一半則係不了解通膨的預期心理及過去通膨引發經濟長期衰退的歷史，觀點有待斟酌。

今年（2022）年初，美國聯準會主席鮑爾在美國通膨率超過4～5％的時候，認為通膨只是「暫時性」，不需緊張。他當時的說法，一般推測是「政治正確」的思考，因為年初正值是否連任聯準會主席的關鍵時期，指稱通膨為暫時性的，他就可以不用升息，維持經濟的成長，連任的機率就高。但當他順利連任後，不久即表示「現在是時候取消通膨是暫時性的說法，應該積極打通膨。」但已錯失了對抗通膨的最佳時機。

不過，席格爾教授砲轟聯準會現在大幅升息，恐釀成大衰退的觀點，則恐怕是不了解通膨的走勢及通膨歷史。因為通膨有如一頭野獸，它睡覺時千萬不要吵醒它，但它開始翻身的時候，就必須有工具箝住它，否則會失控。通膨有預期心理，類似一個領先指標，一旦超過2至3％的目標區間，就像脫韁野馬很難控制。但貨幣政策的效果卻會時間延後，例如升息、降息，由聯準會到商業銀行，到一般企業、消費者，時間上有半年左右的落差。

當前美國通膨仍在8％以上，早已遠離2～3％的目標區間一段時候了，這時央行升息的速度必須又快又猛，否則根本追不上通膨的速度，會導致通膨的失控。雖然目前油價、糧價、工業金屬價格有下滑態勢，但美國物價仍居高不下，加上俄烏戰事仍未解決，通膨很難大幅下滑。而美國消費者物價指數（CPI）中有40％的權數來自房租，而美國前一陣子房價創新高，租金必然看漲，也是物價不易大幅滑落的主因。

一旦通膨率仍高掛在5～6％以上，政府又沒有升息打擊通膨的措施，美國強勢的工會必然會要求和通膨率上漲一樣高的工資上漲率。最後會演變為通膨率5％，工資上漲5％；通膨再上漲5％，工資又再上漲5％，形成螺旋式的上漲。這也是1979～1980年代美國通膨上漲，一直到1987年才正式結束，期間利率曾經上漲到接近20％，以慘痛的結局收場，歷史殷鑑不遠。

尤其是美國這次的通膨夾雜了需求面（量化寬鬆政策QE帶動的房地產、股市泡沫及財富效果衍生的相關需求），與供給面（COVID-19缺櫃、塞港、斷鏈及俄烏戰爭帶動的油價、糧價上升）的雙重因素，更難解決。如果俄烏戰事仍然懸而未決，則透過升息打消需求面物價上漲，能夠將CPI年增率壓低至4％左右已是萬幸了。

通膨消失了30年，民眾早已不復記憶。不過，一旦政府聽任通膨巨獸肆虐，或者反向降息助漲泡沫，在物價大幅攀升失控後，必然再度喚醒民眾痛苦的記憶，歐美強勢工會的力量勢將抬頭。若是形成「通膨升溫→工資上漲→通膨再上漲→工資又上漲…」的螺旋式上漲局面，欲控制通膨恐怕回天乏術。在泡沫愈吹愈大的情況下，聯準會將被迫瘋狂升息，未來硬著陸將更難避免。

當前美國聯準會以快又猛的升息來打通膨，欲利用部份的失業率來換取經濟的軟著陸，雖然機會不大但是運氣好還是有可能。如果都不升息對抗通膨，導致通膨螺旋式的上漲，最後一定是硬著陸，且將付出所得分配惡化、經濟嚴重衰退的代價。美國席格爾教授單純從經濟成長角度觀察，不了解通膨的預期心理、工會力量的反撲和歷史的經驗，其看法有討論空間。

對台灣而言，台灣目前的通膨率約在3％左右，看似不高，但因台灣的房租占物價指數的權重很低，是否真正反映庶民對物價的感受，有待進一步了解。因此，升息速度、幅度的拿捏，在經濟成長、通膨之間尋求一個平衡點，也考驗著中央銀行的智慧。