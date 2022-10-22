中選會日前拍板確診者與居隔者不可投票，初估將影響30萬公民，引發違憲爭議。中選會老神在在地拿著司法院大法官釋字第690號解釋當令箭，說是依《傳染病防治法》規定，必要處置應包含強制隔離在內，因此而對人身自由有所限制，尚不違反法律明確性原則，也未牴觸憲法。

確診者與居隔者能否投票？民進黨最親密的民主同盟—美國在2020年總統大選時規定，確診者需戴口罩、保持1.8公尺的距離、投票後洗手消毒。此外，民進黨最愛的日本，立法允許確診者和居隔者只要在選前4天提出申請，便可郵遞選票。美日能，台灣不能？有心為善，何者不能？有心為惡，何者不為？我們不敢說中選會有心為惡，至少是嚴重的行政怠惰！何況，九合一選舉訂在11月26日投票，早已定案，何以遲到今天，尸位素餐，明擺著要剝奪確診者和居隔者的公民權？

上有政策，下有對策。新冠肺炎變異至今，患者多半是輕症，不篩就沒有確診，沒確診就沒有居隔，試問，到了投票日當天，中選會要如何在投票人龍中揪出確診者和居隔者？現場快篩、PCR嗎？每個投票所都要配置醫護人員與相關設備嗎？

疫情延燒兩年多，不能投票的，又豈止是30萬人？滯留海外及大陸地區兩年的數十萬乃至百萬公民，早因喪失戶籍而喪失了投票權，中選會置若罔聞，也不研究通訊投票的可能性。這是行政怠惰，還是故意為之？民主選的公平、公正、公開，有賴一個不黨不私、獨立超然、有為有守的選務機關。以此評量，李進勇治下的中選會，早已失去了公信力，廢之可矣！

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