年底九合一選舉將近，各家候選人無不卯足全力造勢拜票。然而台灣疫情尚在延燒，中選會日前即與指揮中心拍板，宣告屆時確診者與居隔者將無法出門投票。由於中選會的這項決定可能影響將近30萬人的投票權益，引起各界譁然。許多立委紛紛跳出來質疑中選會的決定是否違反憲法賦予公民的投票權，況且當初大學指考時，大選中心都可以想辦法讓確診的學生參與考試，怎麼換了中選會就變成「法令與實務無法克服」？

中選會的工作就是要讓選舉可以順利進行。現在沒有相關的配套和制度，中選會就應該要想辦法生出來。南韓兩年前的國會改選可以讓選民分流投票，今年的總統大選南韓國會還緊急修法延長投票時間，讓確診者和一般民眾分開投票。這些全部都是為了因應病情可以想辦法解決的應變措施，別國的公務員拿了國家的薪水可以想出辦法，偏偏台灣的中選會一樣拿人民的納稅錢，卻兩手一攤說辦不到就想了事。

負責選務的中選會是執政黨，負責解決疫情問題的指揮中心也是執政黨，就連有權力草擬修正法案提供法源依據的立法院都是由執政黨掌握多數席次，只要有心，政府和中選會就應該要有辦法解決年底30萬選民無法投票的問題。

中選會主委李進勇日前才因為參加民進黨基隆市長參選人蔡適應舉辦的活動，捲入「行政不中立」的爭議。如今中選會又惹出的不給選民投票風波，看起來似乎也不再單純。畢竟如果真要說起來，已經確診或是隔離中的選民倘若還想出門投票，想必有不少人是對現在政府的防疫政策和各項配套有所不滿，要投下的也絕對是反對票。既然如此，或許乾脆不讓這些人出門投票會不會是對執政黨比較好的「選擇」？

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