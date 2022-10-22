接種高端疫苗後的死亡率是否真如指揮中心自己公布的大數據，竟然是BNT疫苗的2.88倍，是值得探討的問題。也可以證明國民黨智庫提出這樣的想法到底是善意，還是惡意？指揮中心不要每次都用脊椎反射去應對反對黨的意見，「夏蟲不能語冰、井蛙不能語海」才是井蛙指揮中心的寫照。

所有的疫苗都只有一個功能，就是引起免疫反應。免疫反應有四型，除了第一型以外，都不會造成死亡，只會造成傷殘。第一型免疫反應是經由雞胚胎蛋白過敏所引起，會在接種疫苗後30分鐘內造成呼吸窘迫致死，這也是接種流感疫苗後必須原地觀察30分鐘的政策由來。現今所有的新冠疫苗都不是經由雞胚胎合成的生化製劑，所以在台灣打了那麼多新冠疫苗後沒有見到任何一個接種過的人屬於這種類型的死亡。

即使在經由雞胚胎產出的流感疫苗，也僅在還沒斷奶的嬰兒才有可能見到，因為斷奶後的人一定會吃過蛋，有雞胚胎第一型過敏反應的人只要吃過雞蛋產品都會猝死，吃過雞蛋又能安然走來打疫苗的人肯定可以安全接種流感疫苗。新冠疫苗就完全沒有這方面的顧忌。

過了接種後的30分鐘，疫苗引起的免疫反應是可以致病、可以致殘，但就是沒法致死。既然沒法直接致死，統計疫苗接種後的死亡率當然都是全死亡率。指揮中心以沒有區分是否與接種疫苗直接相關來攻擊自己公布的數據，也攻擊到自己對於接種新冠疫苗死亡鑑定太過緩慢的爭議，是自打耳光的行為。拿來挑剔國民黨智庫給的建議，那更是指揮中心1450化的表現。

在流感疫苗的上市後保護力研究中，看到了很多減少住院、減少心肺合併症、減少保險支出、減少全死亡率的研究，也都成為流感疫苗文獻的經典。指揮中心大概只看到可能對綠友友的高端有影響，就憨厚地反射出違反疫苗研究的公衛論調來反駁，確實是沒回顧流感文獻的井蛙行為。

如果要統計疫苗相關的死亡，因為疫苗根本不會直接致死，絕對相關死亡對任何新冠疫苗一定都是零。全死亡率在BNT已經打了1930多萬劑，高端300多萬劑的情況下，已經沒有數目過少的疑慮了，只有高端臨床試驗2+3期的3000多人不願意增加才是欺世盜名的行為。由於新冠疫苗是全人口接種，以人口族群分布不均來挑剔，也是站在醫療，而非公衛觀點的論調。所以還是請指揮中心的那些醫療專家，別再竊占公衛的角度裝模作樣了。

國民黨智庫提出的全死亡率的統計在公衛上是站得住腳的，在醫療研究上或許能挑出瑕疵，但瑕不掩瑜。是要為全民還需要一直接種疫苗時，提供一些公衛上的選擇。指揮中心這種雞腸鳥肚的回應方式，應該好好想想自己的定位，到底是全民的指揮中心，還是高端的指揮中心？到底是在指揮疫情，還是在指揮民進黨選情？

（作者為退休公衛人員）