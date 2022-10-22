美國國務卿布林肯兩度示警，「北京當局試圖對台灣採取脅迫手段，甚至是動用武力來加快其統一目標。」美國海軍作戰部長也發出警告說，提到2027年中共可能武統，甚至，不能排除2022年或2023年是「潛在的窗口」。美國營造兩岸戰爭氛圍之心，昭然若揭。可見拜登上台之後的「鼓勵兩岸和平解決方案」只是掩飾戰爭意圖的幌子。

國安局長陳明通表示，中共可能在2023年「以戰逼談」。同時指出，「我在這裡鄭重告訴北京當局，武力攻台沒有贏的可能」。既然「沒有贏的可能」就不必談「以戰逼談」的可能，陳明通顯然不知所云，只是一味應和美國叫囂戰爭，無非是要幫助美國嚇唬台灣人民，讓台灣成為俯任由美國人擺弄的棋子。

美國有對兩岸採取烏克蘭模式的高度嫌疑，蔡政府對美國一邊倒，投懷送抱，武器都得自己花高價錢購買，還比不上烏克蘭可以獲得無償軍援，亦即蔡政府拿台灣人民的血汗錢，高價取得美國的武器，在台灣招來戰爭，讓自己的人民送命。身為美國的棋子，台灣除了超級難受，還超級危險，人民覺醒才能自救。

若要消除戰禍，必須要與美國叫囂戰爭的作風與步調保持距離。戰爭不足恃，只能依賴政治戰略，此戰略必須滿足幾項要求。首先，要讓台灣站在令中共沒有出兵藉口的位置，就是高舉「兩岸同屬一個中國」的事實。

其次，要根據事實基本面，對兩岸問題的癥結與發展願景有精準的論述，根據事實才最容易打動人心，最有力量。兩岸問題的關鍵在於「一個中國」，勿庸置疑，所以必須對「一個中國」的過去與迄今的事實以及我方未來的願景有明白的交代，沒有願景無法真正吸引人民。

第三，兩岸的問題在於政治體制分歧，導致人民生活方式與世界觀的重大差異，必須針對這個分歧與差異提出合乎人類文明發展階段的解方。站在台灣的立場，只有據實依理論證，勇敢要求中共進行政治體制改革，別無他路。在要求人家改革的同時，台灣也要進行政治改革，令自身在自由、民主、法治、人權上有足以吸引大陸人民與海外華人的優異表現，爭取他們的同情、理解、嚮慕、認同與支持。有了人心為後盾，政治戰略才有底氣。

鑒於兵凶戰危的趨勢，有專家學者提出「以談避戰」。兩岸要消彌戰爭，當然必須深度政治對話，但若沒有政治戰略的指導與支撐，就是亂談。要擬定政治戰略就要先訂出戰略目標，避戰太過模糊，可能會怯懦誤事，不足以當戰略目標。

台灣政黨國家認同分歧，不要妄想先有內部共識才與大陸政治對話，國民黨應根據事實基本面提出新的政治戰略，催化引導情勢，利用存在於客觀事實之中的機制說服人民，爭取執政，絕不能幻想親美與媚共的互信，否則，必失人心，一切免談。

（作者為國立政治大學國發所博士）