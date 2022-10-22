主管國家安全最高情報機構的國安局長陳明通，居然在立法院指出，「北京在2023年比較可能是以戰逼談，逼我方上談判桌，國安單位對此有一定的因應措施。」陳同時也鄭告北京當局，「武力攻台沒有贏的可能」。

猶記得陳明通於5月中旬時曾在立法院大膽判斷，「兩岸在蔡政府任內都不會有事，不會發生北京攻台」；當時陳明通也暗示對於中共二十大後的人事安排「有所掌握」。此一說法除讓國人大為放心，也令人佩服國安局對大陸領導層更迭的情報，都能在二十大之前5個月就有所掌握。此種能力，相信就連美國中情局都要甘拜下風。

陳明通「初一說的話，十五就變卦」，前後不過5個月就有如此巨大的變化，相信這段期間國安局已洞察機先的掌握了共軍武力犯台的徵候。不過，不論是「共軍不會武力犯台」，或是「比較可能是以戰逼談」大不同的說法，陳局長都沒有說出個所以然來，足以讓人相信並預做因應。

「情報判斷貴在快速且及時」，陳明通顯然已做到了這一點。然而他的發言一出，也立刻遭受批評，咸認「情報首腦如此明確的預測台海局勢走向和大陸人事安排」，顯然已經不夠資格從事情報工作，更何況是全國情報單位的首腦。陳局長顯然不知道「閉緊嘴巴，將所知情報一起帶進棺材」乃情報人員的天條。

迄今有關共軍武力犯台的時間點，最常見的說法是2027年，而且都有論述依據。不過比陳明通判斷時間點更早的也有一人，那就是美海軍軍令部長吉爾迪上將，他指出「最快可能就在今年入侵台灣」，但立即被白宮國安會戰略溝通協調官柯比打臉，因為「沒有發生衝突的理由」。美國兩岸問題專家葛來儀也表示，「今年或明年的時機點，純粹是猜測，是不負責任的。」

陳明通在擔任陸委會主委時，就以「大嘴巴」聞名。當了國安局長之後，仍然沒有改掉這個壞習慣。不過說也奇怪，該他表示意見的時候，即使無關機密的問題，他會說「陳局長不回答陳教授的問題」；當被立委問到他的「泰國訪問祕密行程全都露」糗事時，他會說「現在我不回答，等一下再私下跟委員報告」。真是前後判若兩人！

歷經林智堅論文門及泰國行兩大案，任命陳局長的蔡總統都沒有把他換掉；一方面說明民進黨政府實在是找不到更好的人才，也是為了在選舉前的政局穩定；但在民眾的眼中，陳明通已經是「留局查看」了。他的談話，實在是讓人傻眼，也令人憂心。若只是為「抗中保台」或是賣「芒果乾」打先鋒，好為選舉鋪路，那就是有失職責和低估了人民的智慧。

（作者為大學英文講師）