高端戰士無法赴日本觀光，說明高端疫苗無效已經是國際認證，指揮中心至此還全力維護高端，真不知是拿了高端多少好處。按說，指揮中心不僅要為民眾的血汗錢向高端求償，更應該要求高端負責戰士們的PCR檢測費用，另外「六劑戰士」加打的3劑費用更應該由高端負責。全民有什麼理由替高端埋單？

這些當初聽蔡政府之命獻出高端手臂的「死忠」者，不僅防護沒有效力，有些可能因為打了疫苗枉死，如今各國國境開放，卻又成了無法出國的一群，真的是「倒楣鬼」。

但是高端的態度呢？除了賺得盆滿缽滿，其他的後事都跟他無關。高端在去年取得緊急使用授權，食藥署要求今年要檢送疫苗保護效益報告，高端根本不當一回事，三催四請才說「已積極準備相關資料」；對於高端戰士要自掏腰包做PCR檢測，高端則說「將配合台日政府協商」。錢賺飽了，後續都是政府的事。

當然是政府的事！之前疫苗還沒出來，政府就預購了500萬劑，打不完報廢，算政府的，後續出事也由政府全權負責。這是哪們子的合約？當然見不得人，得封存30年，等你們這些人死光了再解封。

高端的無效力、致死率高於BNT的2.88倍、打完後又不能出國，這樣的疫苗比注射維他命還慘，如果高端可以對這些後續事宜裝作無事人，只能說是和政府狼狽為奸，全力護航所致，那政府就應該負責。可是至今有官員為高端疫苗的錯誤政策道過歉、賠過一毛錢嗎？沒有！因為他們根本就不在乎人民的死活！