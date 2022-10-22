大陸領導人習近平在二十大報告中強調「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞」，將尊重、關愛、造福3個詞並列，對台喊話柔性而富有善意。但他同時強調「絕不承諾放棄使用武力」，「台灣問題是中國人自己的事」，直白而嚴肅表達立場。美國與台灣一些政治人物、媒體與學者解讀習近平將更硬，也有人解讀更軟，其實都不完全正確。

二十大對台政策軟硬兼施

習近平強調尊重、關愛、造福台灣同胞。「尊重」有平等和理解的意涵，包括尊重台灣民眾對不同社會制度和意識形態的選擇，理解台灣民眾的歷史記憶、分治經歷及由此產生的各種心態。「關愛」代表家人的感情，包括惠台措施的細化，讓在大陸的台灣人工作生活更便利，解決台灣民眾切身需求等方面。「造福」既是過程也有長遠之意，大陸近來提到兩岸和平統一將給台灣同胞帶來實實在在的好處等。

報告中說，「繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合」，傳遞出明確的信號：兩岸經濟文化交流在條件具備時會恢復，惠台政策和措施會繼續完善，也勾勒出涵蓋經濟、文化、心靈多個層面，循序漸進的兩岸和平發展路線圖。報告沒有訂出統一時間表，展現大陸對解決台灣問題具有戰略定力和歷史耐心，這是軟的一面。

但報告論述中對涉台不同面向、不同群體，對和平統一與非和平統一方式，做出了系統和明確的區分：提出以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，同時強調「絕不承諾放棄使用武力」，針對的是外部勢力和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，而非針對一般台灣同胞，表述非常直白，這是硬的一面。

兩岸和平發展最符合人心，但中美對抗日益尖銳，民進黨政府打「抗中保台」牌，「倚美謀選票」，台海和平不再是「居安思危」，而是「居危」「思安」的問題。兩岸有識之士對和平的源頭在哪，怎麼做對和平有利，什麼是民眾之福等本質性問題，需要有清醒的判斷。

中美戰略博弈加劇，兩岸政治互信盡失，美國有自己的國家利益，台灣可謂危險重重。兩強之間平衡的藝術，說到底只是一種術，不是道，更不是戰略。對中、美各自而言，台灣到底意味著什麼，將決定台灣的哪一種取向更合乎道。

大陸直接與台灣民眾溝通

兩岸分裂70餘年，但始終同屬一個中華。在中華民族復興進程中，台灣的參與和共享是應有之義。大陸的橄欖枝真心誠意。美國國家安全戰略清清楚楚寫著，中國大陸是頭號競爭對手，這意味台灣在美中動態關係中的敏感地位，隨時可能刺激大陸的神經，這對台海和平到底是正資產還是負資產？特斯拉執行長馬斯克無意間道出了世界上大部分商人的心裡話、德國擔心台灣香港化，因而拒絕環球晶併購世創，這些事實都不是蔡政府一句「不可接受」就能無視其存在。

和平發展是兩岸共同的責任。對大陸來說，台灣不能只是需要解決的歷史遺留問題，而是需要找回來的家人之情，也是需要妥善處理的21世紀大國競爭核心問題。在民進黨操作下，「抗中」的情緒與對統一的焦慮，成為流行。面對事實，大陸對台的善意，除了政策上的喊話，更需要對民眾做有益兩岸民間感情累積、社會互信與制度融合的實事。

中共二十大開幕之日，國民黨中央致賀電，中共中央隨即復電，兩黨能在既有的共同政治基礎上加強溝通，增進互信，深化合作，固然是好事，也可以為兩岸和平發展加分，但不要忽略，國民黨在台灣不但是在野黨，而且近年在所有的民調中，民意支持度都在低谷徘徊，有時甚至還低於民眾黨，大陸不能再「寄希望於國民黨」，而要直接與台灣民眾溝通。

兵凶戰危，俄烏之間兵戎相見，為世界蒙上持久陰霾，值得世人深省和反思。負責任的政黨與執政者，一定會致力於止戰而非促戰，保持溝通管道的暢通，珍視彼此善意的循環，每多累積一分，就為持久和平和彼此理解更添一分可能。