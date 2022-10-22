蔡英文總統在國慶致詞時大談「四個堅持」與「四大韌性」，政府近日卻宣告新冠病毒確診者、居家隔離者不能出門投票，遭各界質疑這是在「沒收投票權」，竟把防疫法規超越憲法之上，這算哪門子的民主堅持與韌性表現？

選舉權是民主根基所繫

確診者的公民權利如同所有公民權是不容剝奪的，這是維護憲政與民主最基本的堅持，絕不能這樣輕忽了事。民主進程與台灣類似的韓國早已做了示範，連續3次選舉都讓確診者投票，政府特別設計了投票辦法，確診者仍可外出投票，行使他們的憲法權利。投票辦法3次選舉各有不同，其中最便利而有參考價值的是，讓確診與隔離者可以在法定投票日前幾天，先在單獨設置的投票所進行提早投票；或者在投票日的法定投票時間截止後，投票所延長投票時間一個半小時，專門讓確診與隔離者進行投票。另有防疫車及選務人員的防疫措施配合，合法、有序、安全地完成投票，沒有後遺症，台灣卻將同樣問題視為不可解決的障礙。試問，何難之有？

中選會主委李進勇辯稱要按照國家防疫措施執行，確診者不能出門是《傳染病防治法》規定，一些困難在法令上與實務上都無法克服，他還搬出釋憲例，稱之前大法官690號釋憲認定限制感染者投票並無違憲。其實這項解釋只是在說《傳染病防治法》的「強制隔離」雖然沒有「法院事先許可」，但也並不違憲。如此而已，不可過度推演，否則這樣打法律泥巴戰，全身汙泥的還是中選會。

這個問題大考中心也碰到，完全可用技術性方法解決，難道選委會的堅持精神和處理本事不如大考中心？應試權重要，投票權更是憲法賦予人民的權利，是民主體制韌性的起碼要求，中選會豈能因為增加麻煩而剝奪人民的民主大權？行政權只能執行憲法的規定，不能因行政怠惰而違背或是廢弛憲法。

選舉權是國民主權的體現，為民主根基之所繫，除非碰上戰亂與天災等不可克服的困難，且無其他替代途徑解決，方可限制之，過程不便或行政負擔都構不成限制投票權的合憲理由。確診者、居隔者並未被剝奪民權，限制其外出投票並無堅實的法律依據，甚至是違憲之舉。

民進黨阻擋不在籍投票

當然，確診者投票必增加投票場所與分流措施，行政成本難免增加，但相較於公民行使主權的神聖使命，根本微不足道，而且這些成本與負擔完全是可以克服的。如果台灣已有不在籍投票與通訊投票，問題比較好解決，但這正是民進黨長期以來堅決反對，執意抗拒修法便利公民行使投票權，為此而說了種種技術性理由，但其實原因只有一個，就是不讓台商以不在籍的任何方法投票，因為他們的政治傾向不利民進黨。全世界准許不在籍投票或是通訊投票的國家超過百個，像全世界的印尼傭工都可通訊投票，唯獨以民主自詡的台灣落入於後，現在要用到卻無法律依據，民進黨能不痛切檢討？

蔡英文政府談民主信誓旦旦，講韌性頭頭是道，但一碰到有違己利之事，或是會增加行政麻煩的事，立即打回原型，一切先為己謀，違憲違法在所不惜，侵犯民主與民權毫不在意，既無民主的堅持，更無韌性的展現。現在處理確診者投票問題，同樣是原形畢露，不把人民權利當一回事，也絲毫沒有藉此深化與鞏固台灣民主的心意。

現在距九合一選舉還有一個多月時間，還有改弦更張的餘裕，該修的法立即修，該規畫的作業方式與準備工作趕緊進行。如果民進黨政府真的有心保障人民的基本權利，當然可以參照南韓模式與大考中心做法，不要再繼續展露無心護衛民主憲政與無力解決行政問題的醜惡嘴臉。如果別國辦得到的事，台灣無心也無能辦到，那就把民主面具取下，不要再拿著民主招牌在國內外欺世盜名。