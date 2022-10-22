英國首相特拉斯辭職下台，創下上任45天下台的紀錄。但這短短45天，卻可以讓她可以，終身每年拿到11萬英鎊的補貼。

似乎英國首相只要可以能當個兩年，就算是長命了。但政客上上下下，英國人民，其實也沒有辦法。對於誰上台誰下台。國家往哪走，也很無力。

比如脫歐。號稱是人民公投，自由選擇脫離歐盟的。可是，實際上，人民對於到底留在歐盟的利弊得失，因為太複雜了，根本完全搞不清楚。所以憑情緒跟想當然耳決定。背後，則是財團操控輿論，影響百姓的決定。最後，在2016年，以51.89%對48.11%決定脫歐。以3%之差決定了國家的前途未來。

可是脫歐以後，後遺症一步步，逐漸浮現。英國人開始後悔，希望重新公投。可是，即使不斷請願要重新公投，但是，是首相才能決定可不可以重新公投。英國政治掌權人，不允許人民有重新選擇的機會。因為脫歐之後，美國才能一方面裂解歐洲，一方面掌控英國。

就像對於俄烏戰爭，英國人民很難取得客觀的資訊。因為媒體有一條看不見的紅線。你的立場只能親美。人民也沒有選擇立場的自由。那是政客說了算。但痛苦的後果，是老百姓要吞。

問題來了。誰是政治掌權人呢？英國的政治掌權人，跟美國一樣，並不是人民選擇的。各個選區的議員席次，都根深蒂固的由寡頭控制。

所有議員選上以後，多數黨變成執政黨。執政黨黨魁就做首相。內閣也是票數多的黨決定。這些關卡，每一步，都是政治菁英，財團跟媒體控制了名單。而這些真正的統治者，圈子挺小。

在選舉制度跟資本主義的作用下，金權政治是必然的。政治被少數人控制，也是必然的。只是控制的線頭，不太讓人警覺。那一張選票，讓人民有了誤解，以為自己是主人。

人民拿到的選擇，根本不是選擇。因為誰可以上名單讓你選，是集團勢力決定的。資訊不對等，權力更不對等。到底真正發生了麼事，老百姓不會知道。

民主選舉跟資本主義，很魅惑人。但最後人們發現，選舉跟資本主義，最後得到利益的，只有金字塔頂端的人。很多英國人開始質疑，特拉斯這種完全不夠格的人，為什麼可以上台變成首相？

但英國首相，本來就不是人民投票決定。而是政治鬥爭決定的。為什麼下台，為什麼上台，是政治圈子決定，不是人民決定。多少罪惡，以民主之名，以選舉之名，堂而皇之進行。

（作者為作家）

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