蔡英文執政以後底下有7個出類拔萃的家奴，巧的是這7個都姓陳，他們分別是陳時中、陳建仁、陳吉仲、陳明通、陳耀祥、陳嘉行、陳其邁。所謂樹大必有枯枝，陳乃台灣第一大姓，所以出些殘枝敗柳純屬正常，本文絕無對陳姓人士有任何不敬之意。

何以稱之為家奴？這7人的豐功偉績一言以蔽之，就是「以黨為家，奴性堅強」，真正精準詮釋了家奴諂媚卑恭的嘴臉。

陳時中可稱得上是蔡英文的「第一庸才」，能力三流，但聽話一流，忠誠度極高，配合度無人可比。在擔任衛福部部長與防疫指揮官的時候，置人民生死於度外，配合政府用意識形態防疫及採購疫苗，對於人民的質疑，一概以「機密」、「沒有會議記錄」、「忘記了」、「不知道」作為塘塞，完完全全展示了「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」，正是「奴之極至，唾面自乾」。

陳建仁外號「聖騎士」，言必稱天主上帝，但行事為人無士大夫之風骨，卻充滿偽善。從「動用特權遊金門」、「回歸中院領高薪」、「謊打高端護高端」、到「沽名釣譽終入黨」，處處展現出偽君子之八面玲瓏以及面對權力之骨軟節窮，堪稱是蔡英文的「最佳棋子」，正是「出奴護主，笑罵隨人」。

陳吉仲誠乃蔡英文政府之「孝女白琴」，以哽咽愛哭著稱，不僅專業，而且隨手捻來，毫不拖泥帶水，堪稱「戲精」無誤。他在農委會主委任內表現平庸，毫無建樹，但擅用哽咽的悲情創造煽情的民粹農作如「民主鳳梨」、「進步蓮霧」、「自由釋迦」、「愛台文旦」，近日更有「抗中蘭花」、「保台石斑」。雖然說政治是表演的藝術，但是一旦表演過頭了，就會變得虛假。一個好歹做過大學教授的學者，為了保官把自己變成一個八點檔連續劇裡頭的三流演員，正是「奴之為大，賣笑追歡」。

陳明通桃李滿天下，指導論文無數，堪稱蔡英文政府中的「抄級教授」。他一人分飾二角，「陳局長」保家護國，稱武統台灣將成為中華民族的罪人，以具體行動將台灣歸化到「中華民族」的大傘；「陳教授」作育英才，讓學生們的論文互通有無，結果使得桃園市痛失英才，沒辦法選上一個（撤銷）雙碩士學位的市長。這等人當然不是國安局長的料，倒比較像是執政黨豢養的，該吠叫的時候就吠叫，該搖尾的時候就搖尾，該護主的時候就護主，最重要的是忠心耿耿，正是「奴相媚顏，唯唯諾諾」。

陳耀祥掌管國家通訊委員會，是蔡英文的「數位東廠」，對於提升台灣言論自由的「綠意盎然」不遺餘力，建立了「不愛台、不抗中、反民進黨、反蔡英文就是中共同路人」的「台灣新數位標準」。雖然強推「中介法」受阻，但只要11月選後民進黨沒有輸得太難看，必定會銜命重來。陳所掌管的NCC雖然號稱獨立機關，卻處處揣摩上意，只要上頭一聲令下必然使命必達，正是「鷹犬奴骨，仗勢欺民」。

陳嘉行外號「焦糖哥哥」，是蔡英文倚重的「網路側翼」，擅長以低智商的自殺式攻擊博取網路聲量，堪稱是綠營的「神瘋特攻隊」。搞出的笑話族繁不及備載，加入民進黨後，號稱因為選區的支持度太高而退出市議員選舉，加入陳時中的競選團隊後，屢創佳績，從「偷窺馬桶」、「每日人設」、「皮鞋勘災」、到「紅燈特權」，實在是民進黨中不可多得的人才，正是「奴中人龍」。

陳其邁以「54088」揚名立法院，創下了國會「低俗問政」的先河，成為蔡英文倚重的「醫美手套」。按林環牆教授的說法，陳在論文門中擔任重要角色，之後就被一路提攜，後來雖然在高雄市的選舉中非常沒有顏面地輸給了韓國瑜，但是英雄不怕出身低，「只要邁邁要的，蔡阿姨一定會給你！」如今陳身居南方之霸，此人昔占公費之缺，卻拒偏鄉之務，從無行醫之實，卻以仁醫自稱，難怪說要2年拚4年，卻把高雄拚成了「缺水、缺電、缺平安」。一個密醫也許可以改一改論文門的病歷，但真要開刀問診，那豈不是找鬼開藥方，正是「認奴作郞，忽忽悠悠」。

這些喜歡當官的人，沒當官以前或許都人模人樣，一旦當官以後，個個都變成無恥，也不知是權力的春藥讓人吃了變成一頭「政治的種豬」，還是政治的迷幻藥讓人吃了變成一隻「權力的奴犬」。總之，每個人要進入政治這個大染缸之前，都要檢視一下自己的基因序列，如果有軟骨媚顏的DNA，日後恐有變節突變之虞的，那麼最好不要從政，以免禍害蒼生，遺臭萬年。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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