前述嘗產用途中有山會一項，我平遠東石石砌村就有山會，專責防旱保林，保育生態。我族遷平遠東石石砌村始祖萬十七郎公初到石砌村時，乃荒野待開墾之地，時約為明朝萬曆、天啟年間，距民38年（1949）已超過300年。

先祖在所蓋祖屋之後山上，廣植松樹近萬株，到清朝康熙季，皆已為百年蒼翠老樹，故宗族即組有山會，有專人巡山禁採，到冬季時，擇3至5日，稱開山日，任族人入山採樵，樹木有可砍伐者，估定價格後承領砍伐，故我族林木不可勝用；灌溉及飲用山泉皆年年不竭者，有200年以上；縱遇大旱，飲用的山泉水，從不匱乏。我們兄弟在鄉時，常入山遊玩，樹高在百尺以上，常見烏鴉在樹頂築巢，仰不可攀。我們年幼，常要3人手牽著手，才能合抱一顆已300年以上巨松。

人民政府執政後，三面紅旗的大煉鋼時期，看中了這些巨木，組成人民砍伐隊99人，發揮旺盛的革命精神，以3個月時間，把7200餘顆巨松砍個精光，供應各地土高爐煉鋼雲。立志要超英趕美，其志當然可嘉，問題是你有掂量過自已是啥料嗎？！目的熱，方法盲，頭腦一發熱，往往如此。

兩岸開放後返鄉時，由廣州至梅州空中俯瞰大地，見山巒之頂，皆焦黃一片，林木稀疏。到祖屋前，原茂密巨松森林，已消失不見，但有雜草叢木，點綴其間，童山濯濯是也。我曾向台辦們表達哀歎之情，問題是他們也表感歎，他們同時可能也是受害者，大家還能怎樣？趕快封山種樹吧，人民政府早已全國嚴格實施多年；並不是我建議的，自覺的啦！左傳：「人誰無過， 過而能改，善莫大焉。」加油，浪子回頭金不換。

當年台灣地主們控制下的耕地，一般地租租率均在年收穫量的50%以上。定期租約為數甚少，不定期租約盛行，地主可以任意撤租，佃農終年辛勞所得所剩無幾。這些，是日本人在台懷柔統治的結果，製造了國民政府光復台灣時必然要面對的困境。

二次大戰時台灣亦為日本陸、海、空軍南進基地，故亦受戰爭破壞，工商業凋零，返鄉渡日之農業人口增多。光復初期，各地主因情勢變動而紛紛加租，造成改約、撤佃等事層出不窮，讓初來乍到的國民政府，頭疼難已，這不正是毛澤東先生農民運動的溫床嘛，兩岸知名的謝雪紅女士，正是那時代表性人物。

而那些為數龐大的佃農及半佃農，得不到應有之保障，生活困苦，生產力下降，引發了許多社會經濟問題；再加上國共內戰的紛亂，這也是民36年（1947）間台灣會爆發二二八事件的深層原因。再加上民38年（1949）國民政府自大陸撤退來台，一下子多了200萬難民及軍人，人民解放軍可是高舉著土地改革大旗的勁旅，台灣當時的處境，真是艱難萬分。然命存一脈，是這樣現實的困難，逼迫著這批殘兵敗將們，走上土地改革的改革開放道路。

兩岸的土地改革，推動的時間相差不多，但在方法上差異較大，這差異似乎也正是國共兩黨，要打破頭而爭執的焦點之一，已有許多專家學者，對這事做過深入的研究比較，我僅能就個人比較熟悉的片面，作一回顧。當民37年（1948）國府在軍事上敗象已露的時候，蔣介石即於是年12月29日，派任陳誠為台灣省主席，並兼任為東南行政長官（也就是兼管大陸東南各省）。

陳誠早年和國民黨中左派領袖鄧演達及共黨周恩來都有頗密切往來，故陳誠是比較偏向中性改革的人士。蔣中正任陳誠出任台灣省政府主席後，陳誠不辱使命，在就任一年之內，兩次召集台灣全省行政會議、實施入境管制、增產糧食、整頓公營事業、改革幣制（老台幣4萬元兌新台幣1元）、推廣及提升教育，並準備實施台灣地方自治。還規定撤退到台灣的所有部隊，到港口後要放下全部武器，然後到規定地點重新整訓。故民38年（1949）200萬軍民倉皇到達台灣，大致上還算井然有序，並沒有重大動亂，應是另外一個形式中國人的長征故事罷。民39年（1950）陳誠改任行政院院長，立即規畫實施台灣的土地改革，其時正是我悠哉悠哉在建國中學上課的時候。蔣記國民黨的土地改革內容概要如下：

（一）三七五減租

民40年（1951）6月正式實施，規定耕地的地租額，不得超過該地上主要作物正產品全年收穫量的37.5%，同時對於收租金及押金等額外負擔一律取消。又耕地因災害歉收時，須照受災成數予以減租。其次，規定租約一律以書面為之，租期不得少於6年，期滿後除非出租人自耕外，仍應續約。

（二）公地放領

自民40年（1951）至民65年（1976）的25年期間，分9期辦理。政府將國有耕地，分批供給合於資格的農戶承領，放領地的價格按照該耕地正產物全年收穫總量的2.5倍計價，並以實物折算交予政府，不計利息，承領農戶可分10年均等攤還。共放領了土地約14萬公頃，承領農戶286287戶，幾為全台農戶60%以上。140000（公頃）x15=210萬畝，286287戶平均分配每戶為7.34畝。這表示大多數農戶，都買到了一些政府放出來的土地。政府收到的折價實物含稻穀及甘藷等，全數由台灣土地銀行經收後，全部折回現金數撥作為扶植自耕農基金，實物稻穀及甘藷等，交政府作軍需民食，成為政府中軍、公、教配給的主糧來源。

（三）耕者有其田

民42年（1953）起，台灣在三七五減租及公地放領有了初步成效後，開始實施孫中山主張的「耕者有其田」政策。主要內容是地主可以保留相當於中等水田3甲（43.5畝）或者旱地不超過6甲，超過的耕地，一律由政府徵收後放領給其他農民；征耕地價也是按耕地主要產物全年收穫量的2.5倍計算，當局用債券和股票的形式支付給地主。對於地主來說，「耕者有其田」政策，有一定的強制性，除按規定予以保留的土地外，其餘全部徵收放領，幸好有配套性的補償，或可稍補於地主們對強制的不滿。

（四）農地重畫

民47年（1958）後，國民政府在擁有土地的農民持續增長的情況下，又推動了農地重畫工作。其目標在把每一農戶分散之坵塊集中後調整合併，使其整齊畫一，便於農事操作與機械化作業，再重新分配予原農戶。另還調整農路、興修灌溉排水系統等公共設施，改善農民居住環境、維護自然景觀、促進生態保育等目標。

（五）第二次土地改革

到民59年（1970），實施了第二次土地改革，主要內容在擴大經營規模，鼓勵共同經營，辦理共同運銷，加速農地重畫，包含農產地區、居住社區、工業區、森林區、保育區、風景區、特定用途區之類，使農村隨著時代的前進腳步，能成為多功能式的結合體。說穿了，就是把廣大的農村城鎮化起來，使住在農村，同樣享受到和城市一樣的便利與機會。

兩岸幾乎都在同一時間內，做了全面性的土地改革大業。台灣土改比較上突出的特色是，手段比較溫和，尚兼顧了地主的利益。地主所得補償資金，日後有幸成為經濟發展的資本動力，對農民、政府及地主而言，都屬有利。

其次，耕者有其田以後，土地產權明確，農民直接擁有土地的所有權。人是有私心的，是自己的東西就不一樣，就會好好經營，願意投資及細心維護；政府因勢利導，譬如成立基層農會組織，提供最新農業知識，或融通資金等，也容易得到農民的歡迎。尤其不久以後，竟因工商事業的普遍發展，許多地主搖身一變而成為了工商大款。故國民政府的土地改革，頗有農民、地主、政府三贏的效果。

首先是台灣80%以上的農民，擁有自已的土地，基本解決了台灣土地分配不均的問題，其次把許多地主，通過獲得公司股票或其他財物的補償，搖身一變而成為民營企業主，日子過得反而更舒坦起來，國民政府呢，就浪得虛名；為何是虛名？因為孫中山還有一項漲價歸公的主張，被鬧民主、講獨立的人士吵到沒時間辦下去啦，否則何至今之年輕人望屋興嘆。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】