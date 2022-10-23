10月16日中共召開二十大，由為尋求第三任總書記習近平進行報告，相對於十九大報告時間長達三小時，此次報告約一小時五十分，因而「口頭表述」相對於「書面報告」較為「簡化」，其中令人關注的是涉台部分，習近平演說中並未提及「一個中國原則」以及「九二共識」，而是凸顯「維護國家主權和領土完整」，以及「反對台獨的堅強決心和強大能力」。儘管如此，書面報告中依然重申，「和平統一、一國兩制」方針是實現兩岸統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利，並稱堅持「一個中國原則」和「九二共識」。這顯示大陸對台政策具有原則堅定性，極具戰略自信及定力。

值得探討的是，習近平提出堅持「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，必須牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。這顯示習近平將在下一個五年任期，擘劃對台政策戰略、策略、主軸及目標達成，對台政策將更走向完整性、系統性及清晰性；且更具多元政策工具可供運用，強化「反台獨、反干涉」的主軸策略運用，避免「台灣問題國際化」，最終跳脫國家統一的框架設想。

首先，二十大報告涉及對台政策部分，仍具有高度一致性、連續性及可預測性。「和平統一、一國兩制」為對台政策基本方針，堅持「一個中國原則」及「九二共識」預設兩岸關係性質是「一國內部關係」，而不是「兩岸互不隸屬」；界定台灣問題是「中國內政問題」，而非國際問題，防止「台灣問題國際化」。因此對台政策強調「兩反」（反台獨、反分裂）、「兩促」（促融、促統），「兩反」及「兩促」成為中共對台政策戰略主軸，兩岸關係從「反獨促統」及「融合漸統」發展並舉，最終達成「融合和統」目標。但大陸當局仍然保有最終是否「武統」的決定權，絕不會做出「放棄使用武力」的承諾。

其次，「反台獨」及「反干涉」為對台政策關鍵主軸。習近平在二十大報告中提到「反台獨與反外部勢力干涉」，強調「台獨」與「外部國際勢力」結盟，共同阻礙中國發展戰略機遇期，干擾國家完全統一及中華民族復興 。事實上，「反台獨」及「反干涉」早已成為對台政策關鍵主軸，尤其是隨著美國兩岸政策逐漸從「戰略模糊」邁向「戰略清晰」，偏離中美建交三公報。美國自歐巴馬政府提出重返亞洲戰略再平衡後，至川普主政擴展為「印太戰略」，拜登主政後依然延續「印太戰略」，同時構築國際多邊架構四方（美日印澳）安全對話，其戰略目的旨在遏制圍堵中國。

從川普到拜登主政，界定中國為「修正主義國家」、「戰略競爭對手國」，川普視中國為頭號競爭對手國，拜登則視俄羅斯為頭號競爭對手國。美國運用歐洲盟友北約箝制俄羅斯，拉攏烏克蘭遠離傳統親俄路線，造成俄認知國家安全危害，從而採取「先發制人」反制行動。這種採取戰爭代理人做法，即是「以烏克俄」、「以烏耗俄」。至於拜登總統曾四度提出保衛台灣說法，更是引發極大爭論。尤其自美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台風波，與參議院、眾議院在《台灣政策法》競相攀比立法及其內容引發高度爭論，解決台灣問題的關鍵已發生「量變到質變」過程。

復次，美國等外部勢力干涉介入兩岸關係，致台灣問題從純粹「中國內政問題」，質變為「外部國際勢力介入問題」。基本上，兩岸問題是一種結構不佳、趨於複雜、具高度政治敏感的政策議題，尤其屬於高階政治之主權及領土課題，更難以有效治理。二十大報告中，習近平宣稱「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。」換言之，大陸當局試圖將台灣問題「內國化」，避免「國際化」。

然實際上，台灣問題已成為美中全球霸權爭奪賽較勁競技場，無論是美國民主黨與共和黨、國會與行政部門皆採行印太戰略及抗中路線，以台灣作為遏制中國崛起的「馬前卒」角色。至於台灣也面臨戰略轉折，蔡英文總統改變既往前總統馬英九執政採取「友美和中」均衡戰略，轉為運用「聯美抗中」單邊戰略，此「一邊倒」外交路線鑲嵌於美國印太戰略中，使得「台灣問題」性質由「內政層次」質變為「國際介入」。

再者，對台政策主旋律是「和統」，但「武統」機率增加。報告中指出「堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。在此強調爭取「和平統一」前景，固然「和統」仍為對台政策「主旋律」，但「武統」可能性及風險正在增加。從大陸內部兩項民意調查來看，大陸社會民眾支持「武統」比例約八、九成支持度。顯然，台灣的大陸政策欠缺在大陸社會構築培養親台、知台、愛台及友台的戰略性支持群體，從而導致自身陷入一種「孤島效應」。

大陸對台政策對少數台獨分子及廣大台灣民眾，採取區隔性原則及分別對待，宣稱這是針對外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其活動，「絕非針對廣大台灣同胞」。此為「更寄希望於台灣人民」的戰略轉移，不再「寄希望於台灣當局」。大陸當局不僅將廣大台灣民眾，視為其統一戰線拉攏的「戰略群體」、「標的群體」，同時也集中精準打擊台獨勢力。

最後，在「九二共識」基礎上強化「反干涉」力度。對比十九大報告「九二共識」四度被提起，這次二十大報告書面僅提到一次，且習近平在口頭表達時並無重申「九二共識」，但此並不表示放棄「九二共識」為兩岸共同政治基礎。「九二共識」仍為兩岸關係發展，走向「融合和統」之「定海神針」。

大陸當局批評台灣採取「倚美謀獨」、「以武拒統」之「抗中保台」路線；美國則是採取「印太戰略」及「以台制中」、「聯台耗中」策略。民進黨政府「抗中保台」路線與美國的「印太戰略」，彼此鑲嵌接軌，形成「台美勾連」戰略合作夥伴關係。這顯示台灣問題已非單純的兩岸關係，若是單純的兩岸關係，報告提反獨、促統、促融、「九二共識」即可；若質變成複雜國際議題及中美戰略競爭問題，對台政策主軸必須在反獨、促統、促融基礎上，再疊加針對外部國際勢力的「反干涉」。因此，二十大報告預設著，未來中共對台政策兩大戰略主軸為「兩促兩反」。

值得關注是，二十大報告提及「堅持全面依法治國，推進法治中國建設」、「推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定」的兩部分，也涉及提及台灣問題解決。顯然，大陸當局思考對台政策及涉台法律體系，已從法制化角度思考。從「依法治國」理念及精神來說，當民進黨政府及台獨勢力一再倡議「變更現狀」論述，或美國一再制定挺台的系列法案，這將激發大陸當局採取反制策略「以牙還牙」，試圖「以法制法」。例如2005年大陸當局見於時任總統陳水扁曾倡議「一邊一國論」、逐漸拋棄「四不一沒有」、公投制新憲，從而制定《反分裂國家法》授予「非和平方式」處置台獨。

就此而論，儘管蔡英文總統宣稱「維持現狀」，但因不承認「九二共識」、反對「一國兩制」，一旦美國通過類似《台灣政策法》等挺台法案，以落實其印太戰略及「以台制中」策略，這更加刺激大陸當局敏感的政治神經，挑戰其對台政策的「底線」與「紅線」 ，從而可能誘發大陸當局制定一部《國家統一法》，或修訂《反分裂國家法》使其內容更為清晰化、明確性，以加強對台政策「反台獨、反干涉」主軸的合法性基礎及實施力度。

台灣社會統獨議題相互聯動、彼此相隨伴生，一旦主政者主動呼喚推動「急獨時間表」，恐將引來「急統時間表」到來。台灣應思考如何從二十大報告中，反思如何構築一套「避戰」之道，而不是踏入「引戰」困境，這考驗者未來台灣領導人及社會的共同智慧及集體決定。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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