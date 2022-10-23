離美國期中選舉只有兩個星期多，州長的選舉，一直被外界所忽略。「投票率」的高低，當是決定36個州和3個領地（關島/維京群島/北馬里亞納群島），地方行政首長大選勝敗的關鍵因素。除了拜登總統過去幾個月推動的各項政策外，民主黨人嘗試以「墮胎權」催出支持者出門投票的熱情。

美國50個州，這次有36個州長要連任或換屆，共和黨現在有20州，民主黨現在則有16州。令人矚目的是，無論人口大州（加州、德州、紐約州、佛羅里達州）、五大湖區各州（不包括印地安那州）、或是南方各州（不包括密西西比州和路易斯安那州），超過1,000萬人口的前十大州，戰火綿延全美，無疑是兩年後總統大選的前哨戰。由於眾議員席次和人口多寡連動相關，而占3.3億人口75％的州長選舉，值此民生物價高漲之際，不利於執政的民主黨選情。

拜登總統就任迄今，一年九個月施政成績單，是否能讓美國人民買單，尚不清楚。但對於民主黨支持者，或甚至全美民眾來說，「墮胎權」似乎是習以為常的公民權利。

隨著時代的演變，就蓋洛普的長期調查觀之，大約有85％的美國人，同意在特定條件下的墮胎。非政府組織古德馬克研究所（Guttmacher Institute）的研究則顯示，美國50個州有44個州，對於墮胎的法令限制，通常是20周（五個月）之後，才會禁止墮胎，以免殘害嬰兒的生命。

但是，這一切都在今年6月發生改變。聯邦最高法院在6月24日，針對1973年保障婦女墮胎權與隱私權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），以五票對四票推翻該案，認為這不是憲法保障的權利，因此交由各州民眾自己決定墮胎的權利。

「憲法沒有明文保障墮胎權」的肯認，對於贊成墮胎者而言，這是對於「普世價值」的明確否定。一方面，這是意識型態之爭，這是民主黨與共和黨的政爭，並且涉及到社會階級的深層因素，以及隱而未現的宗教因素。

根據美國聯邦政府的人口普查局和凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation），在2019年於全美29個墮胎合法的州（但是不包括4,000萬人的加州），針對有紀錄的墮胎資料而言，總人口占62％非拉丁裔的白人，墮胎占比33％，總人口18％拉丁裔的墮胎占比21％，總人口14％非洲裔的墮胎占比38％，6％其他族裔墮胎占比則是8％。看得出來，人口相對較少的非洲裔，墮胎比例遠高於拉丁裔的同胞。由於平均28歲的拉丁裔女性，比平均43歲的白人，處於生育年齡的階段，也因此，低於35歲的拉丁裔美國人，更支持墮胎合法化，相當的合理。

很多民主黨政治人物主打「墮胎權」議題，主要是著眼於：拉丁裔選民，愈來愈高的投票率。在2008年（歐巴馬當選總統）到2020年（拜登當選總統）的期間，非洲裔選民占總得票數的比例，大體維持在12％上下。然而，拉丁裔選民占總得票數的比例，則已經從不到8％，提高到11％；更重要的是，這個趨勢仍然處於上升的階段。

簡言之，總人口3億3千萬裡面，18％拉丁裔的投票率是11％（差距7個百分點），而14％非洲裔的投票呈現相當穩定的12％（差距2個百分點）。從族群人口結構的角度而言，若能提高拉丁裔同胞的投票率，正是期中選舉的勝選之道。

有鑒於墮胎權的爭議，還涉及到政治以外的種族、性別、年輕勞動力（懷孕生育退出職場，再因教養子女，就回不去了）、階級（教育/收入/職業/種族），林林總總「墮胎之後，然後呢？」的弱勢人生。民主黨這次選戰主打的重大政見，適逢36個州長改選，墮胎權不是聯邦憲法保障的權利，必須要交由各州民眾自己決定墮胎權利，州長的政治態度和政策立場，將能夠發揮關鍵性的影響力。

重大政策議題，民主黨選對了，現在面臨的考驗則是：在人口多寡不一、經濟型態不同、富裕與否有異的全美各州，同樣都是拉丁裔，政黨傾向是否倒向民主黨，如果是，過去十多年是否開始有轉變的趨勢；還有更根本的：爭取墮胎權利比較重要，還是生活過得更好比較重要？這些都是民主黨執政，期中選舉無法迴避的課題。