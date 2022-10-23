日前行政院召開院會，蘇內閣喜滋滋的對外宣稱，台灣2022年的經濟成長率被國際貨幣組織IMF從4月的3.2%修正到10月預估的3.3%，這就表示台灣的經濟實力受到肯定，蘇貞昌還表示，在全球經濟衰退中，台灣經濟逆勢而起，就代表著台灣的國力更加強盛。

蘇內閣還進一步擴大解釋，國內大眾也是樂觀看待今年度的經濟成長。但筆者抱持疑問，今年的景氣真的有好成這樣嗎？

雖說蔡政府一再號稱台灣經濟基本面良好，但看看台股的表現，從年初的一萬八千點持續下探，到了今日已經多次開打一萬三千點的關卡保衛戰，數十兆的市值也跟著台股重挫而蒸發，但我們卻是看到護盤政策的荒腔走板，國安基金已經嚴重失靈，變成外資的提款機。

而且雖說邊境解封，還說要讓大家回復正常生活，但每日數萬人的確診人數，也令人深感不安，旅行產業、餐廳、通路門市、小吃攤、夜市等各行各業，還是持續受到不同層度之衝擊，許多基層員工都面臨到沒收入的生計困境。但近年來中央多次紓困政策，卻如同是設下天羅地網一般，讓眾多民眾看的到，卻吃不到！政府紓困補助可說是嚴重大小眼，就受到疫情重創的「商業服務業」而言，整體從業人員約320萬人，卻僅有38萬人可以領到紓困補助，如此不公平的補助狀況，更讓民眾深感痛心與無力，也造成基層民怨沸騰！只能高喊政府不公！

還記得2020年政府就高喊要振興，結果喊出振興三倍劵，但其推出卻又是聲聲慢，且補助力度也非常不足，還要讓大家拿一千去換三千，但政府真的沒錢嗎？不！我們的政府很有錢，只是都亂花錢！2020年政府沒將補貼用在人民的身上，卻又讓各部會推出各類補貼政策，其名目繁多令人讚嘆與傻眼！

文化部推「藝Fun券」花12億、客委會發「浪漫客庄旅遊券」花2億、體育署給「動滋券」花10億，農委會撒「農遊券」花7.8億，交通部推「安心旅遊補助」花39億，再加上經濟部的「振興三倍券」花511億，總計花掉全民596億的救命錢！

結果到了2021年，各部門更是變本加厲，文化部又推「藝Fun券」花18億，客委會發「浪漫客庄旅遊券」花了2.24 億、國發會地方創生劵則花了2億、原民會推i原劵花了1億、體育署發送「動滋券」花20億，農委會大撒「農遊券」花12.5億，交通部推「安心旅遊補助」又花12億，再加上經濟部又推「五倍券」花了1200億，總計又花掉全民1267億的救命錢！

全國民眾都非常期待蔡政府可以在這疫情時期來個雪中送炭，擴大補貼救救大家！但蔡政府卻還是充耳不聞！只會胡搞瞎搞，結果當政府在大撒幣之後，只讓民眾深刻體驗到補助的不公！

但蔡英文2016年一上台就推動了「前瞻計畫」（俗稱錢坑計畫），就直接花了中央政府8000億，搞了一堆大家都看不懂的建設，原來全國老百姓的性命，還比不上政府一條馬路！而中央政府亂花錢的結果，就是紓困振興靠舉債，全國民眾齊欠債！（作者為民眾黨新北市新店區主任）

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