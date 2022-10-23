中國大陸默默耕耘數十載，一鳴驚人的崛起態勢，已讓沉浸在過去輝煌歷史的西方列強無法再忽視這股強大力量，中共20大後將繼續按部就班奮進新征程，並傾全力以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，實現中國夢、完成第二個百年目標，極有可能在可預見的將來超越美國，成為世界第一大經濟體，睥睨全球、舉足輕重。看在從沒卸下皇冠的美國眼中，備感壓力，亦顯格外嫉妒，一來必須接受這個不可同日而語的現況及殘酷的事實，二來酸葡萄心理，見不得別人好，絕不甘願眼巴巴淪為老二，於是無所不用其極組團建群、拉幫結派，亟欲圍堵抑制中國發展。

中美關係存在著結構性的競爭矛盾，也算是一種修昔底德陷阱，美方仗勢領先全球的軍事實力、尖端科技、貨幣交易，要求所有國家必須對其馬首是瞻，號令天下、莫敢不從，不然就外部制裁禁止物流、人流、金流進出，抑或從內部顛覆政權、破壞統治穩定；而中方自2012年習近平上台以來，不再韜光養晦，積極的戰狼外交手段，搭配多邊經貿投資合作，提升中國與日俱增的國際影響力，2017年美國總統川普執政後，只能透過經貿和科技限制來阻止中國突飛猛進的發展，然而4年任期倏忽即逝，影響有限。

伴隨2019年發生新冠肺炎疫情，兩國更是吵得不可開交，全世界矛頭硬是指向「中國武漢」，事後證明並非事實，幾年過去，染疫、死亡的大宗及破口盡皆在美、歐等非中國大陸地區；接踵而至的俄烏戰爭，美國再次發酵題材，直指兩岸關係儼如俄烏翻版，並透過官員無止盡渲染，一邊宣稱並未改變一中政策，另手又支持台獨勢力，兩面手法操作，只是為了挑起爭端，藉此從中獲利。

美國國務卿布林肯示警台灣暨國際，北京欲加速統一，20大後這5年是關鍵時期。美國海軍作戰部長麥可更跳躍，說為防範中國最快在今年提早攻台，要求美國海軍採取「今夜即戰」的準備。澳洲前總理陸克文指出中美關係已經失控，倘若開戰半數與台灣有關。這般言論到底是危言聳聽還是苦口婆心，兩岸同胞都要聽得清，前總統馬英九日前公開表示，他當了8年總統，從沒有人提及打仗。對比現在蔡英文執政，時刻不離戰爭陰影，好像和平一點都不可貴，打仗才是唯一選擇，剎那間台海兵凶戰危，就差烽火燃眉。

中美關係失控，台灣完全沒有跟著攪和的必要，大陸與台灣關係是內政、是家務事和中國人自己的事，輪不到布林肯、陸克文等外國人來說三道四，尤其預設料想中國一定會出兵攻打台灣來加速統一的這種說法，其實就想當鷸蚌相爭而得利的漁翁，可以大揀便宜，猶如一個個司馬昭，分明蔑視中國人的智慧。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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