中選會日前公告表示新冠肺炎確診與居家隔離者不可投票，隨即引發各界批評，預估將影響30萬公民投票權利，學者亦紛紛表示限制民眾投票恐有違憲之虞。唯中選會在主委李進勇一夫當關，搬出司法院大法官釋字第690號，主張此舉與憲法並無牴觸，並將球丟給衛福部表示「若防疫措施有調整，才會滾動檢討選務防疫規劃」。為平息沸騰民怨，中央流行疫情指揮中心緊急表示若確診趨勢往下，將用「放寬居隔天數」解套。

中選會此種行為，實際上除了失能更有帶頭「妨礙選舉」的問題，此次九合一選舉涵蓋村里長、鄉鎮縣市首長及各級民代。依過往經驗，包含鄉、鎮、市代表、議員及村里長，勝負差距都可能極微，如果這30萬民眾不能投票，是不是每一位落選者在選後都可以狀告法院其對手當選無效，訴訟理由就是政府讓人不能投票並使人不當選？中選會是否有想過其影響？

另一方面，中選會日前依選罷法規定公告候選人資格，其中亦出現弔詭事項。現行選罷法第26條規定，曾犯罪者不能登記為候選人（終生不得參選），第三款明訂「曾犯刑法第一百四十二條、第一百四十四條之罪，經判刑確定」，進一步翻開刑法，一為暴力脅迫、一為賄選，罰款21萬及五年以下徒刑；但同為賄選，選罷法第97條（搓圓仔湯）、99條（買票），則罰3-10年、200-2000萬，罰則差距極大，但不管是搓圓仔湯或是買票，均為「賄賂」之行為。內政部於民國96年修正選罷法時，也特別解釋選罷法「第97條之罪，其犯罪之要件與刑法第144條相同，犯刑法第144條之罪經判刑定者，既不得登記為候選人，則犯第97條第1項之罪者，自亦應比照辦理」，亦即不管是賄選、搓圓仔湯都不得登記為參選人。

翻開此次候選人清單，卻發現有曾經「搓圓仔湯」遭選罷法判刑者成為合格候選人。經立委質詢行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥，均認為此事不妥，諷刺的是中選會回過頭來堅持因選罷法同法未明訂犯97、99條者不能參選而主張應保障賄選者參選資格，形同鼓勵賄選者認選罷法付款了事、未來還有參選資格，十足「有錢判生、無錢判死」，豈能如此本末倒置？

過分的是，選罷法主管機關為內政部、刑法主管機關為法務部，中選會僅身為選務「辦理」機關，喧賓奪主、球員兼裁判，一手決定「誰能投票」、一手判斷「誰能參選」，現今如此作為，民進黨政府如此作為，豈不坐實誰管選舉、誰說了算，完全執政卻是操縱選舉，民眾怎能接受！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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