有位中國太太懷了雙胞胎，在美國醫院生產，幾乎難產，大家很緊張，卻查不出原因。正焦急時，負責接生的美國醫生是中國女婿，受太太影響，對中國的客氣文化甚有瞭解。

他說可能是腹中的兩位小兄弟互相禮讓，都說：「你先請，你先請！」結果兩個人都不出來。醫生乃大聲對胎兒說：「這裡是美國，不需要這麼客氣。」說完，兩個小寶寶就順利生出來了。這是外國人編出來的笑話，用以挪揄中國人的客氣文化。

雖然是笑話，確有幾分道理，客氣是一種禮貌，運用得當，好處多多，但如濫用，虛偽成分濃厚，反而惹人厭。

客氣造成困擾

有四個朋友一起出門，大熱天的，從上海開車到浙江寧波，車程約三個多小時，車上冷氣很冷，開車的朋友想將冷氣關小一點，但怕其他人會熱，因此不敢調高溫度。其他三人也覺得太冷，但也不好意思提出冷氣關小一點的建議，因為怕別人會熱。第二天，四個人都感冒了。奇怪的是，大家都覺得冷，卻沒人提出調整冷氣溫度的建議，主要原因就是客氣文化所造成的。

日本受中華文化影響深遠，客氣文化也很嚴重。我擔任經濟部次長時，有次到日本訪問，不小心發燒，日本朋友很緊張，趕緊送我到一間私人診所治療。

醫生聽說是台灣來的高官，除了細心治療外，堅持用他的車子送我回旅館，我們一再婉謝，他想我們是客氣，所以一再說「不用客氣」。其實我們不是客氣，因為東京地鐵十分方便，診所對面就是地鐵站，旅館旁邊也是地鐵站，估計十分鐘就可抵達。但坐汽車，開了快一個小時才到目的地。因為感冒發燒，人很不舒服，一小時對病人來說真是煎熬，這都是因為過分客氣所造成的。

令人生氣的客氣！

台灣許多公務員，尤其是單位主管，像部、次長級的官員，每天忙碌不堪，有時參加晚宴，我都會跟主人再三叮囑拜託，說我有事會晚到，不要等我，以免耽誤大家用餐，我會很過意不去。有次我因立法院有案協商，到飯店時已八點半。他們居然還沒用餐，為的是要等我。

那天晚上我氣得一句話都不說，主人當然曉得他的客氣弄巧成拙了。因為我已經告訴他不要等，那樣會陷我於不義，會讓我很不舒服。但主人還是堅持要等，講來講去還是客氣文化造成的，但這種客氣有時是虛偽的，有時是拍馬屁的，更多時候是沒有愛心。如用愛心辦事，就不會造成主人、客人雙輸的局面。

客氣要是真心的

我曾以經濟部次長身分到美國紐約開會，接待我的駐外人員，一定要替我付小費給提行李的旅館服務生，我說：「請不要客氣，這是我的行李，小費我自己付。」但是他一定要付，我把錢還給他，他堅持不收，氣得我把錢丟在旅館地上。這時，大家都很尷尬，甚至覺得受傷。但我必須這麼做，才能禁掉這種公私不分的客氣文化。

客氣有時是一種必要的禮貌，但客氣時也要以愛的心態出發，想想這種客氣是真心還是假意。想想自己的客氣，對別人是好還是不好，是不是破壞了制度與規矩。只有充分愛心表現出來的客氣，才會使大家都愉快。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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