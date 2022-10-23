一般的認知是人與人之間相處要講求信用，信用對維護政府與民眾的關係也很重要，所以說「民無信不立」。國際政治則是唯利是圖、爾虞我詐，即便指天為誓、條約為證，都可以撕毀。而且不分國體抑或民主與否，自古至今，毀約背信屢見不鮮。無政府狀態下，國家間信任稀薄，和平只能靠「權力平衡」—權力之間的制衡維繫。又或者，如果國際間存在霸權國，沒辦法靠制衡維護和平，那就只能仰賴「良善霸權」提供「公共財」。霸權提供公共財，不純是因為有烏托邦的善念，或是黑白通吃的警察拿得最多，而在霸權以實力說話，建立的規則基礎下，霸主每天的相對收益，都比其他競爭者多得多。

●信用是嚇阻與安全的關鍵

那麼「信用」在國際間就完全是沒用嗎？對維護和平與安全來說，信用只是童話或騙術嗎？其實並不盡然。美國重量級專業刊物《外交事務》10月號刊載了一篇由柯慶生(Thomas Christensen)、傅泰林(Taylor Fravel)、葛來儀(Bonnie Glaser)、黎安友(Andrew Nathan)與白潔曦(Jessica Chen Weiss)等5位理論與實務兼備的重量級專家聯合署名的文章：「如何避免在台灣的戰爭」，引起了相當廣泛的關注。此文的基礎概念與出發點很簡單—信用(credibility)。作者們認為台海安全的崩解，關鍵因素是信用崩壞。

這裡說的信用不是常人間一廂情願的相信(belief)，也不是說盟國之間的「信任」(trust)。而是博奕理論專家謝林(Thomas Schelling)50餘年前提出的，要嚇阻對手採取破壞性行動（至少是對我方極不利的行動），同時需要有信用的威脅(credible threats)與有信用的保證(credible assurances)。威脅是施加重大成本的能力，保證是妥協配合獲致的收益（或至少成本的節約）。如果只有強大威脅卻缺乏有信用的保證，對手仍可能背水一戰。只提供豐盛的妥協收益卻缺乏有信用的威脅，對手也可能乘虛而入。重點再說一次，有效嚇阻(effective deterrence)必須雙管齊下；有信用的威脅與有信用的保證，缺一不可。

●台海安全的信用崩塌

作者們認為台海維持和平與安全，過去正是因為「有效嚇阻」對台、美、中三方都發生作用：台北被嚇阻尋求法理獨立、華府不承認台獨或與台灣締結正式軍事同盟、北京被阻止用武力逼迫統一。與此同時，台北不僅獲得實體生存，也因在美中之間雙重獲益而繁榮；華府與北京則得以避免直接衝突，有餘裕追求其他內部或國際的目標。但自川普執政開始，現在對三方的威脅與保證都在崩塌。

雖然筆者認為5位作者此說不免是為民主黨開脫，實際上台海安全的「信用崩塌」始自歐巴馬與習近平「重返亞太」和「一帶一路」的較勁，或者更早。不過中共擴軍使台海的失衡急遽擴大，美國威脅共軍行動的能力下降，顯然是事實。台灣雖受北京威脅，多重因素惡性循環下，民意越趨偏好最終獨立，也恐漸成事實。美國覺得美中實力趨近，繼續給予中方不犯台的保證，恐怕更得不償失。北京雖然見識到俄國侵烏招致美歐「有信用」的經濟打擊，但也擔心美國過去「不支持」台獨只是在等中國大陸內部爆發危機，何況美方朝野越來越多鼓吹「戰略清晰」，甚至拜登總統也多次出現近似給台獨空白支票的評論。在三方都越來越不受「威脅」，也覺得「保證」被掏空的情況下，過去曾居於樞紐的美國，要再施展「雙重嚇阻」—有足夠的實力與信用威脅中方「不武」，有決心與耐心要求台北「不獨」，能力和誘因都越來越低。

●在非必然戰爭中找尋出口

避戰並非畏戰。現實政治(realpolitik)老手邱吉爾首相曾言，「所有戰爭都是非必然戰爭(unnecessary war)」也就是說，結構因素雖然嚴峻，但台海三方都仍可以考慮此文作者們所說的，用更一致而有紀律的方式，修補威脅的信用，同時恢復保證的信用。

特別是台灣，在不對稱三角中之易損性最大，顯然不可能，也不應該只致力於無止境增強有信用的威脅，然後繼續等待對手「崩潰」，卻毫不經營，甚至試圖拋棄任何有信用的保證，最後身陷沒有出口的台海，使自己蒙受最大的損失。（作者為國立台灣大學政治學系教授）

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