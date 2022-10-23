台北、高雄接連發生槍擊案，正值九合一選舉競選期間，不僅口水亂噴，子彈亂飛，各方相互指控誰才是真正的「慶記之都」，但槍枝氾濫是全國問題，「慶記」又不長眼，蔡政府年年喊肅槍無法正本清源，下一個倒楣鬼不曉得是誰？

自2001年起，當時本土最大幫派天道盟太陽會為拓展勢力立威，2年內犯下多起槍擊案件，由於作風凶狠毒辣，時任法務部長陳定南特別成立「后羿」專案小組，全力掃蕩天道盟太陽會，以壓制其氣焰。

但此次九合一選舉，多名候選人被影射與黑道走得近，其中更不乏綠營候選人；而總統府前國策顧問黃承國更被蘇煥智點名，黃父喪禮有警政高官前往摺紙蓮花，痛批政治黑金化、治安敗壞，質疑這難道不是蔡總統刻意縱容造成的嗎？

蘇煥智打開警界升官黑箱，這幾年靠「木柵國仔」、新潮流立委，甚至是綽號「西門昌」的親綠人士升官的傳聞甚囂塵上，而當警官們不論「黑金」找門路巴結，又要民眾如何相信政府掃蕩黑幫的決心呢？

再者，都市更新、市地重劃帶動地價上漲的龐大利益，加上綠電環保新產業興起，這些都讓原本式微的傳統角頭找到新「金脈」復活，而政商背後撐腰，使得廟會遶境「黑影幢幢」，民進黨昔日批判國民黨是黑金政治，如今迴力鏢射向綠營，腐蝕著民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」這塊招牌。

誠如警政署長黃明昭所說：「槍擊案件發生是難免」，破案率百分之百，警察的努力也不容抹殺。但當行政院發言人羅秉成說，社會治安是行政院長蘇貞昌施政的重中之重，看看現在黑槍氾濫，是誰縱容「慶記之都」就別爭功諉過了。