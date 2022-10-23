中共二十大22日閉幕後，中共二十屆一中全會23日選出新任7常委。這份名單讓外界很有想像空間，出人意料的是，看不出5年後誰將繼承習近平成為新一代接班人；且從人選看，找到「信得過」且具能力的工作夥伴，應是習甄補入常的主要考量。

中共二十大後，外界焦點集中在7常委身上。從名單看，7常委排序分別是習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。參照十九大常委分工，習近平仍是總書記，國務院總理為原上海市委書記李強，排名第3的趙樂際為人大委員長，排名第4的王滬寧出任政協主席，排第5的原北京市委書記蔡奇負責中央書記處，接王滬寧原負責的意識形態領域，排第6的丁薛祥可能成為第一副總理，原廣東省委書記李希則執掌中紀委。

目前仍難確定未來職掌，是否按常委排序進行，國務院及人大、政協主掌仍待明年「兩會」敲定。但牽一髮動全身，直轄市北京、上海及廣東省委3書記入常，表明三地一把手都將異動，高齡74歲的國家副主席王岐山明年或待退，也難說李克強、汪洋不是「裸退」或另有重用。

整體來看，尋找「信得過」且有能力者入常，是習近平主要考量。李強長期任職浙江，習2002年出任浙江一把手時，李強2004年成為省委秘書長，與習共事4、5年，後升任浙江省長、江蘇省委書記，繼韓正後出任上海市委書記5年。在習眼中，李強能力夠又熟稔，歷任三地要職，上海防疫紕漏不足以影響其入常。

蔡奇更是習舊識，早在1980年代兩人都任職福建，習從地方官做起，福建師大畢業的蔡奇有理論基礎，兩人常討論經濟改革。1999年蔡奇調浙江後至2013年都在浙江，與習緊密配合多年，十八大習出任總書記並成立國安委後，蔡奇直接入京成為國安委辦公室副主任。

同樣，曾任延安市委書記的李希，因與習同鄉（陝西富平），且因「下放」時在延安梁家河村待過，習多次透過李希致信梁家河村，也成為熟識。李希任職過上海、遼寧及廣東一把手，亦具備入常條件。而在入局人選中，72歲的張又俠續任軍委副主席，都顯示「信得過」及情勢需要，是二十大甄補要員的主要考量。

惟7常委平均年齡65.2歲，僅1962年生的丁薛祥是「六年級」生，常委安排仍未見到「接班人」現身，顯示「強人時代」的政策路線仍以「穩定」為第一要務。但由於國務院班子幾乎全換，在持續「動態清零」及經濟復甦的矛盾較量中，未來「經濟內閣」如何擺脫衰退泥沼，持續「保就業，穩增長」，讓中國保有全球經濟引擎的地位，將是對中共二十大新局後整經維穩的重大考驗。（作者為資深媒體人）