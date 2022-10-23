中共二十大中央委員名單公布，中南海的權力決策核心出現預期之外的調整規模。「常委」李克強、韓正，甚至汪洋、栗戰書都確定裸退；至於在兩岸國際、中美貿易穿梭折衝的劉鶴、楊潔篪等第一線戰將，多位熟悉面孔也都確定離開。

外界解讀這是習近平所屬的「習家軍」最終「大軍會合」，將中央領導意志牢牢「定於一尊」！但海外卻不免吝於在習近平黨政軍一把抓的「三連任」之餘，歸結這次的「入常大換血」，確實也充滿了「權力準備交班」的正式布局。

中國廣袤的土地、人口，究竟當如何過渡「權力交班」？過往李克強主導中國經濟發展十年，汪洋則是從廣東基層治理以細膩且強悍著稱，韓正則是上海滬系的派系勢力優秀相承，三人對於習近平都算是「風格殊異、忠心耿耿」的權力核心伴隨者，在民間也孚有相當聲望。這次除了「屆齡」之外，可還有其他原因？

原本各方預計在「中國大陸內部經濟問題緊繃、中美對抗外部國際情勢複雜」的現實挑戰下，或許這幾位民間聲望依然正隆的「老人」留任，更符合眼前「維穩」的需求與向心。但顯然習近平最終選擇了重組全新的「戰鬥團隊」！

事實上，以「上海封城防疫」所引發的中國「政治、經濟」的兩難衝突，李克強確實更傾向「經濟維穩」的修正主義，這使得外界經常對此大做文章，認為是李克強勢力挑戰了習近平「動態清零」的絕對意志！

然而，舉凡真正熟悉「習、李」體制的人都知道，黨政軍「以習為尊」從無任何動搖，李克強從來沒有能「捋一根虎鬚」的黨內政治實力，「習李對抗」之說純粹只是外行人的見縫插針、揣測無知。

如今中國面對內、外挑戰的多元、複雜與各方夾擊，黨內最高決策圈子今後不見得「再需要」、或「經得起」以往來自李克強、汪洋等人的「建議、修正、補充」，而需要更直接、更有效且更密集的「貫徹」！包括外界非常驚奇的中央依然堅持「動態清零」政策。

姑且不論習近平是否真的認為，歐美社會在新冠疫情肆虐下「動輒犧牲百萬人命，為求換得經濟活絡」是難以忍受之「荒天下大謬」！真正值得注意的是：中國共產黨或者習近平個人的「黨政思想」中心，究竟骨子裡會「在意」或「受制」於「經濟發展」幾分？經濟成長的數字，真的遠大於共產黨的政治意識？

如今二十大的新人事布局證明了，萬千經濟難題「絕非李克強不可」！二十大之後的中國與中國共產黨，習近平當然明白是以「中美對抗」為主軸的全球陣營對峙、國際軍事抗衡、經貿戰爭，乃至動態捲入的海峽兩岸情勢。特別是「攘外」與「安內」，再也沒有先後次序，而是結構性、立體性的日夜對抗！

而這一切所需要的執政、決策的「整合效率」將遠大於過往！以國務院為例，今後隨便一個美國最新的科技制裁，動輒就是「外交、商務、國防、科技、工信」等跨部會進行最快速的分析預測，並提出應對之道。而這不僅是當下眼前中國的「國家所需」，也無疑是未來政權接班人執政的「現實起點」。

中國14億人口的治理與「中美對抗」下的中國全面處境，遠遠超過了外界最看重的「經濟」，與其說習近平「容不下他人」，倒不如說情勢已經嚴峻到再也容不下習近平稍有任何「權力的遲疑」！外界對於習近平權力延長的說三道四，終究不會動搖習家軍「集結、戰鬥」的今後事實，而海峽兩岸今後也將處在這股權力意志的高密度下，繼續危機起伏不斷。

（作者為資深媒體人）