中共二十大順利閉幕，台媒對此或置身事外，或純粹照抄外媒一貫「紅朝秘聞」的調性，充斥各種流言揣測，宛如看戲一般。然而，台灣命運與大陸發展息息相關，更何況在實現小康社會後，解決台灣問題勢必成為習近平第三任期的重要任務。

大陸所稱解決台灣問題，當然就是實現祖國完全統一。2008年，馬英九勝選上台，大陸倡議幾十年的兩岸三通成為現實，中共曾經滿懷希望，深信能憑藉談判，化解兩岸超過一甲子的政治對立。當時，馬英九祭出拖字訣，企圖用「先經後政」迴避統一的問題，而大陸也做出妥協，接受在九二共識基礎上先推進交流，甚至可將統一前的過渡階段予以制度化，「做出合情合理安排」。

然而，馬英九對那些年大陸提出的軍事互信機制、統一前的制度安排都不接招，「先經後政」實際淪為「只經不政」。更要命的是，國民黨不只在兩岸關係上「只經不政」，對於島內充斥台獨、媚日傾向的教科書也「只經不政」，搞到年輕學子幾乎都成了「天然獨」，最後便由美國結合民進黨大力操作，一場「太陽花」終結了國民黨，也讓兩岸一去不回頭。

美國策動台獨勢力加劇兩岸矛盾，當然與其「重返亞洲」、「亞太再平衡」戰略緊密相關。美國不能接受一個與其制度、文化、價值觀截然不同的中國繼續壯大，台灣牌便成為壓制大陸的最佳工具。國民黨以為只要「不統、不獨」維持現狀，就能滿足美國需要，但兩岸經貿融合的腳步超過美國預期，大陸的飛速發展更令美國不安，除非如蔡英文走上「抗中保台」的對衝之路，否則已難讓美國滿意。

因此，政客雖然都愛說「台灣前途由台灣人決定」這種好聽的話，但國際現實和地緣戰略決定了台灣若不與大陸復歸統一，就只能是西方霸權反華的馬前卒。台灣多數人雖不想真與大陸武力相向，卻仍執迷於永遠維持現狀，遂有藍營政治人物所謂「經濟靠大陸，國防靠美國」的幻想，最後實際上成了民進黨的幫凶。

台灣朝野集體鴕鳥心態，不願面對兩岸對峙源自國共內戰，統一問題終須解決。但大陸領導人則充滿雄心壯志，更滿懷中華民族復興的使命感，自然不會因為台灣迴避、美國阻擋就退卻。此次二十大政治報告，習近平除宣告「祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現」，更強調「國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前」，表明了統一就是大勢所趨，是中華民族復興必然要跨過的坎，兩岸如能協商解決自是最好，否則歷史車輪也還是會向前，輾過那些螳臂當車的台獨分裂勢力。

台媒較注意的一點，是習近平重申對台「絕不承諾放棄使用武力」。民進黨當局對此仍是制式反應，即所謂絕不接受一國兩制、台灣前途必須由台灣人決定云云。然而，一些藍營人士也批評大陸「武統」的想法，並稱「武統」違背中共「中國人不打中國人」的承諾。可諷刺的是，不論是民進黨還是國民黨，都堅決反對一國兩制，或者說更直白一點，他們其實反對的是「一國」。既然如此，兩岸在他們眼裡已非同屬一個中國，那還談什麼「中國人不打中國人」呢？

兩岸自1949年以來，實際分離超過70年，如再追溯日本殖民50年，等同對立了兩甲子，要是再任外部勢力煽風點火，台獨分子去中國化，兩岸仇恨只會愈積愈深，將來真不知要多少代才能償清這一歷史共業。

習近平強調「盡最大努力爭取和平統一前景」、「保留採取一切必要措施的選項」，便是把醜話說在前頭，同時也展現了最大誠意，就看美國和台獨分子能否及時回頭。若真要一條路走到黑，那也只能動用必要手段，這既是對包含台灣同胞在內全體中國人的責任，也是一個大國領導人身繫江山的擔當，一切都已打開天窗說亮話，勿謂言之不預也！（作者為新黨前主席）