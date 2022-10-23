三天兩頭就有爭議爆出來的鏡電視，資金預計11月用罄，繼「三董一監」集體請辭後，又爆出金主大股東不願再增資，私下轉手撤出的消息。有股東向媒體透露，這背後是否涉及違法疑慮，檢調只要查前董事長裴偉的金流就可一清二楚。這些動向公然違反NCC的規定，已達撤照標準，若按發照要求，鏡電視在3個月內資本額須達20億元，但目前資本額才13.5億，NCC卻不廢照。如今鏡電視風暴就像燜在壓力鍋內，被一隻政治黑手硬壓著，隨時都可能炸出更大的黑洞。

NCC扮黑手 亂象叢生

民進黨政府箝制言論自由，全面控管媒體，可謂人盡皆知，其中最惡劣的，應是2020年底的中天新聞台遭到撤照關台事件。近兩年來，雖然中天當初受到NCC諸多不當的判罰陸續得到法院平反，但畢竟遲來的正義已於事無補；如今媒體「綠化」程度不僅變本加厲，綠營網軍的肆虐更是無以復加，台灣媒體遭到政治霸凌而不斷墮落。

這一切，直到鏡電視申設的亂象愈演愈烈，難看到令人無法置信，進一步炸開了民意不滿的缺口，在年底九合一選舉前形成壓垮民進黨的重要一擊，甚至可能延伸成2024總統大選的民意大反撲，而這才是精於算計的民進黨最在意的。

鏡電視從籌設開始，各種政治干預的傳聞便從未斷過，從今年初取得執照至今10個月，爭議也沒有一天停過。半年前1個月4度更換董事長，還爆發內鬥互相指控的鬧劇；隨後又傳出公司治理混亂、涉嫌背信虧空的爭議，更嚴重的是冒出了裴偉「奉總統旨意」要通過鏡電視的錄音檔風暴；然後是本該保密的檢舉函，鏡電視都能得知，如果沒有NCC官員當內鬼，鏡電視主事者豈能得到這些機密資料？

荒謬的事一而再、再而三，近日又傳出鏡電視的三董一監集體請辭，整個董事會形同瓦解，請辭的董監事甚至還呼籲政府撤照。「鏡電視部分人士作為已嚴重踐踏法律，不要說監督政府的媒體本分，就連公司本身的法律遵循都有困難」，「連自己公司的帳目都說不清楚，做出來的新聞誰會相信？」這些來自公司內部和股東們嚴厲的指控，說明了鏡電視這半年來的公司治理幾乎崩潰，NCC宣稱的「持續追蹤」顯然完全無法發揮作用，或者根本是無能也無力監管。

政治哈哈鏡 扭曲是非

鏡電視為什麼狀況一個接一個連環爆？「若要人不知，除非己莫為」，因為內部有人實在看不下去，也可能是民進黨內派系搶食資源，所以才會有「吹哨人」不斷吐槽。試想，如果按照當初NCC對付中天的標準，恐怕鏡電視早就該被撤照一百次了，哪還容得它如今這樣曖昧存在。

在一連串爭議中，裴偉對「奉旨說」先要提告，後來卻不告，最後又自認「膨風」，堪稱是最戲劇性的轉折，他還把爭議的責任全部推給NCC主委陳耀祥，指責他在鏡電視的申設和定頻審查中「箝制、怠惰和濫權」。裴偉這一「棄車保帥」的操作，政治高層領不領情很難說，民意全都看在眼裡。從結果看，NCC實際上一路包庇護航通關，不都說明了一切嗎？

至於面對爭議，行政院長蘇貞昌說「不必查了」，即使事後解釋再多，也完全不合情理。按常理，如果蘇揆問心無愧，應該迅速、主動要求檢調介入調查，好還府院清白才對，怎麼可能因為別人要說什麼，總統和閣揆無法控制，所以就不必查了？這真是反常得離譜。以蘇揆過去硬槓到底、睚眥必報的酷吏作風，此時又為何變得這麼尊重他人的「言論」了？

鏡電視的亂象不只是權力糾結下的照妖鏡，更是台灣政媒不分下的哈哈鏡，照妖鏡或可一時照出正邪，哈哈鏡更是扭曲是非，讓人看不到真相。NCC早已笑罵由人，自甘為政治鷹犬，但如果民進黨政府不當機立斷將鏡電視廢照，2024的總統大選必將隨著NCC與鏡電視一起陪葬，在民意的審判下付出更大的代價。